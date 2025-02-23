Kar İstanbul'u ne zaman terk edecek? Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Kırklareli kıyıları ile Aksaray, Nevşehir, Kayseri ve Siirt çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ile Kastamonu'nun kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere yurt genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. İşte 23 Şubat 2025 hava durumu tahminleri…
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.
EDİRNE °C, 4°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KIRKLARELİ °C, 3°C
Çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DENİZLİ °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 8°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 6°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA °C, 10°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ANTALYA °C, 11°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 7°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi ile Aksaray, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, -1°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
ÇANKIRI °C, 0°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 0°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı