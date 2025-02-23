Kar İstanbul'u ne zaman terk edecek? Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi ile Aksaray, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, -1°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 0°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 0°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı