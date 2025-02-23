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  4. Kar İstanbul'u ne zaman terk edecek? Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?

Kar İstanbul'u ne zaman terk edecek? Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Kırklareli kıyıları ile Aksaray, Nevşehir, Kayseri ve Siirt çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ile Kastamonu'nun kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere yurt genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. İşte 23 Şubat 2025 hava durumu tahminleri…

Kar İstanbul'u ne zaman terk edecek? Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 4°C
Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 3°C
Çok bulutlu

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Kar İstanbul'u ne zaman terk edecek? Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? - Sayfa 2

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DENİZLİ °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 8°C
Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 6°C
Parçalı bulutlu

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Kar İstanbul'u ne zaman terk edecek? Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? - Sayfa 3

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 10°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 11°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 7°C
Parçalı bulutlu

3 | 8
Kar İstanbul'u ne zaman terk edecek? Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi ile Aksaray, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, -1°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 0°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 0°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

4 | 8