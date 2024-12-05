Kar yağışı, don olayı ve sis... Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Kırıkkale, Yozgat, Çorum, Samsun, Tokat, Trabzon, Rize, Antalya, Hatay, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Muş, Bingöl ve Ağrı çevreleri ile Muğla kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, doğu bölgelerinin yükseklerinde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don, iç ve batı kesimlerde sis ve pus olayı bekleniyor. İşte 5 Aralık 2024 Perşembe gününe ilişkin bölge bölge hava durumu tahminleri...
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Muğla kıyılarının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
MANİSA °C, 15°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve Hatay çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin eediliyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Kırıkkale ve Yozgat çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu