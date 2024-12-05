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  4. Kar yağışı, don olayı ve sis... Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?

Kar yağışı, don olayı ve sis... Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Kırıkkale, Yozgat, Çorum, Samsun, Tokat, Trabzon, Rize, Antalya, Hatay, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Muş, Bingöl ve Ağrı çevreleri ile Muğla kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, doğu bölgelerinin yükseklerinde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don, iç ve batı kesimlerde sis ve pus olayı bekleniyor. İşte 5 Aralık 2024 Perşembe gününe ilişkin bölge bölge hava durumu tahminleri...

Kar yağışı, don olayı ve sis... Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

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Kar yağışı, don olayı ve sis... Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? - Sayfa 2

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Muğla kıyılarının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

MANİSA °C, 15°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

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Kar yağışı, don olayı ve sis... Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? - Sayfa 3

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve Hatay çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin eediliyor.

ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Kar yağışı, don olayı ve sis... Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Kırıkkale ve Yozgat çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

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