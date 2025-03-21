Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi: İşte o iller
Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 21 Mart 2025 Cuma günü bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi. Peki hangi illerde eğitime ara verildi? İşte o iller...
KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş'ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bugün ara verildi.
Kentte etkili olan kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Elbistan, Göksun, Afşin ve Ekinözü ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.
Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda, ilçelerde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
ELAZIĞ
Elazığ'da kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"21 Mart Cuma günü ilimizde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okul ve kurumlarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır."
TUNCELİ
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Yollarda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir alındığı aktarılan açıklamada, "Köylerimizden taşımalı eğitim yoluyla okullara erişim sağlayan öğrencilerimiz için 21 Mart Cuma bir gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, aynı gün engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.
SAMSUN
Samsun’da olumsuz hava şartları nedeniyle 5 ilçede ve birçok okulda eğitime 1 gün ara verildi.
Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkili olduğu Samsun’da birçok ilçe ve okulda kar yağışı nedeniyle 21 Mart Cuma günü eğitime 1 gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden eğitime ara verilen okul ve ilçelerle alakalı yapılan yazılı açıklamada Asarcık, Ayvacık, Havza, Kavak ve Ladik’te tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.
Eğitime ara verilen diğer ilçelerdeki okullar ile ilgili ise şu bilgilere yer verildi:
"Alaçam ilçemizde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle taşıma merkezi olan Alaçam Şehit Onbaşı Şükrü Elibol İlkokulu ve Kızlan Ortaokulunda 21 Mart Cuma günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.
Atakum ilçemizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Sarayköy İlk /Ortakokulu ve Özeren Şehit Metin Arslantürk İlk /Ortakokulumuzda 21 Mart Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.
Canik ilçemizde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle taşıma merkezi okullarımızda ve özel eğitim okullarında 21 Mart Cuma günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Not: Taşıma yoluyla Merkez okullarına gelen öğrenciler idari izinli sayılacaktır.
Çarşamba ilçemizde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 Mart Cuma günü Yeşilalan, Dişçi ve Topcu mahallelerinden taşıma yoluyla Gökçeçakmak ilk/ortaokulu ve Gülören İlkokulu, Kabaceviz İlk/Ortaokuluna gelen; Köroğlu, Karakaya, Yeşildere mahallelerinden Ağcagüney Anadolu Lisesine; Bezirgan mahallesinden gelen özel eğitim öğrencileri 1 gün süre ile idari izinli sayılacaktır.
Salıpazarı ilçemizde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Tahnal İlk-Ortaokulu tamamen, Konakören İlk-Ortaokulu (Suluca, Sadırlık, Karakaya güzergahı) ve Muslubey İlk- Ortaokulu (Karadere, Kestanepınar güzergahı) için 21 Mart Cuma günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Not: Aynı bölgelerden tüm egitim kademeleri için ilçe merkezine gelen öğrencilerimizin aynı gün izinli sayılacaktır.
Tekkeköy illçemizde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 Mart Cuma günü Yaylageriş İlkokulu, Yaylageriş Ortaokulu, Sarıyurt Ali Osman Gür İlkokulu ve Sarıyurt Ali Osman Gür Ortaokulunda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Not: Ali Beyli Mahallesinden 80 Yıl İlkokulu ve Şehit Tayfun Özköse Ortaokuluna taşıma yoluyla gelen öğrencilerimiz aynı gün idari izinli sayılacaktır.
Terme ilçemizde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 Mart Cuma günü Ambartepe İlk/Ortaokulunda eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Not: Taşıma yoluyla Ambartepe, Kesikkaya, Uludere, Örencik mahallelerinden ilçe merkezindeki ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrenciler 21 Mart 2025 Cuma günü izinli sayılacaktır.
Yakakent ilçemizde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 Mart Cuma günü Büyük Kırık, Birleştirilmiş sınıflı ilkokul ve Karaaba Şehit Bayram Aksu ilkokulu ve ortaokulun eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir.
Açıklamada ayrıca tatil edilen okulların yer aldığı tablonun hava şartlarna göre anlık güncelleneceği de ifade edildi.