Kar, yurdu esir aldı! İşte 24 Şubat Pazartesi kar tatili olan il ve ilçeler...
Yurt genelinde etkisini gösteren Sibirya soğukları birçok ili esir aldı. Günlerdir devam eden kar yağışı nedeniyle yurdun belli bölgelerinde 24 Şubat Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildi
Meteoroloji, AKOM ve valiliklerin günlerdir yaptığı kar uyarılarının ardından yurt genelinde şiddetli kar yağışları başladı.
Hafta boyunca devam eden yağışlar adeta hayatı felç etti. Kar yağışının durmaksızın devam ettiği illerden tatil haberleri de gelmeye başladı.
SAMSUN'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ
Vali Orhan Tavlı yaptığı açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarına göre, ilde etkisini sürdürecek olan kuvvetli kar yağışı nedeniyle, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceğinin muhtemel olduğunu belirtti. Vali Tavlı, "Tedbir amaçlı olarak ilimiz genelindeki Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim-öğretime 24 Şubat 2025 Pazartesi günü 1 gün ara verilmiştir" dedi.