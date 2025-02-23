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  4. Kar, yurdu esir aldı! İşte 24 Şubat Pazartesi kar tatili olan il ve ilçeler...

Kar, yurdu esir aldı! İşte 24 Şubat Pazartesi kar tatili olan il ve ilçeler...

Yurt genelinde etkisini gösteren Sibirya soğukları birçok ili esir aldı. Günlerdir devam eden kar yağışı nedeniyle yurdun belli bölgelerinde 24 Şubat Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildi

Kar, yurdu esir aldı! İşte 24 Şubat Pazartesi kar tatili olan il ve ilçeler... - Sayfa 1

Meteoroloji, AKOM ve valiliklerin günlerdir yaptığı kar uyarılarının ardından yurt genelinde şiddetli kar yağışları başladı. 

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Kar, yurdu esir aldı! İşte 24 Şubat Pazartesi kar tatili olan il ve ilçeler... - Sayfa 2

Hafta boyunca devam eden yağışlar adeta hayatı felç etti. Kar yağışının durmaksızın devam ettiği illerden tatil haberleri de gelmeye başladı.

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Kar, yurdu esir aldı! İşte 24 Şubat Pazartesi kar tatili olan il ve ilçeler... - Sayfa 3

SAMSUN'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Vali Orhan Tavlı yaptığı açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarına göre, ilde etkisini sürdürecek olan kuvvetli kar yağışı nedeniyle, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceğinin muhtemel olduğunu belirtti. Vali Tavlı, "Tedbir amaçlı olarak ilimiz genelindeki Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim-öğretime 24 Şubat 2025 Pazartesi günü 1 gün ara verilmiştir" dedi.

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Kar, yurdu esir aldı! İşte 24 Şubat Pazartesi kar tatili olan il ve ilçeler... - Sayfa 4

Vali Orhan Tavlı ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamileler, engelliler, çocuğu kreş ya da anaokuluna devam eden annelerin de 1 gün idari izinli sayılacaklarını kaydetti.

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