Karadeniz fayı hareketli, Trabzon'da deprem oldu! Prof. Dr. Osman Bektaş uyardı: '2-3 kat arttı'
Bu sabah Trabzon'da 3,4 büyüklüğünde deprem oldu, gözler Karadeniz'deki fay hattına çevrildi. Depremin ardındam Prof. Dr. Osman Bektaş uyardı.
Trabzon'da sabah saatlerinde 3.4 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi’nden alınan verilere göre saat 07:02'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.4, merkez üssü ise Trabzon merkez olarak belirlendi.
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Depremin ardından Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı uyarılarla bölgedeki riske dikkat çekti.
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