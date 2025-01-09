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  4. Karadeniz fayı hareketli, Trabzon'da deprem oldu! Prof. Dr. Osman Bektaş uyardı: '2-3 kat arttı'

Karadeniz fayı hareketli, Trabzon'da deprem oldu! Prof. Dr. Osman Bektaş uyardı: '2-3 kat arttı'

Bu sabah Trabzon'da 3,4 büyüklüğünde deprem oldu, gözler Karadeniz'deki fay hattına çevrildi. Depremin ardındam Prof. Dr. Osman Bektaş uyardı.

Karadeniz fayı hareketli, Trabzon'da deprem oldu! Prof. Dr. Osman Bektaş uyardı: '2-3 kat arttı' - Sayfa 1

Son günlerde Karadeniz Bölgesi'ndeki deprem hareketliliği dikkat çekiyor.

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Karadeniz fayı hareketli, Trabzon'da deprem oldu! Prof. Dr. Osman Bektaş uyardı: '2-3 kat arttı' - Sayfa 2

Trabzon'da sabah saatlerinde 3.4 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi’nden alınan verilere göre saat 07:02'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.4, merkez üssü ise Trabzon merkez olarak belirlendi.

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Karadeniz fayı hareketli, Trabzon'da deprem oldu! Prof. Dr. Osman Bektaş uyardı: '2-3 kat arttı' - Sayfa 3

Depremin ardından Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı uyarılarla bölgedeki riske dikkat çekti.

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Karadeniz fayı hareketli, Trabzon'da deprem oldu! Prof. Dr. Osman Bektaş uyardı: '2-3 kat arttı' - Sayfa 4

Bektaş'ın paylaşımlarına göre, Karadeniz Fay Hattı üzerindeki hareketlilik devam ediyor ve bu durum bölgedeki deprem riskini artırıyor.

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