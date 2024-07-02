Karar alındı! Adalar'da ücretsiz bayram seferleri kaldırıldı
İstanbul Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, bayram dönemlerinde şehrin diğer ilçelerinde gerçekleştirilen ücretsiz ulaşım uygulamasının Adalar için artık geçerli olmayacağını duyurdu.
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üstünde seyrettiği bugünlerde, özellikle 9 günlük Kurban Bayramı'nda serinlemek isteyen İstanbullular Adalar'a akın etmişti.
Ancak bu durum hem yoğunluğa hem de çevre kirliliğine neden olmuştu. Şehir Hatları'nın ücretsiz gerçekleştirdiği vapur seferleri, bazı yolcular ayakta, hatta yerlerde seyahat etmişti.
Meclis toplantısında karar alındı
Adalar Belediyesi'nin Meclis toplantısı İstanbul Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat tarafından gerçekleştirildi.
Toplantıda ele alınan başlıca konular arasında Özel Güvenlik İzin Belgesi, resmi protokoller, ücretlendirme tarifeleri, ücret transferleri ve bütçe yönetimi uygulamaları yer aldı.