Karla karışık yağmur, sis ve rüzgar... Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Afyonkarahisar ve Karaman çevreleri ile Çanakkale’nin doğu, Balıkesir’in kuzey çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun güneyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların, akşam saatlerinde Antalya'nın batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. İşte 10 Kasım 2024 bölge bölge hava durumu tahminleri
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa ile Çanakkale’nin doğusu, Balıkesir’in kuzey çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 14°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 14°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 17°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 19°C
Çok bulutlu
MUĞLA °C, 20°C
Çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde Antalya'nın batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Doğu Akdeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 26°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 17°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, 18°C
Çok bulutlu