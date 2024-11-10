Karla karışık yağmur, sis ve rüzgar... Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa ile Çanakkale’nin doğusu, Balıkesir’in kuzey çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 14°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 17°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı