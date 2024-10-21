Kasko kurucusundan gurbetçilere sigorta uyarısı: "Eksik poliçelere dikkat edin"

Kampanya kapsamında, Türkiye’ye giriş yapan yabancı plakalı araç sahiplerinin sigorta yaptırırken dikkat etmesi gereken önemli konulara dikkat çeken Alkış, "Yabancı plakalı araçlar için Türkiye’de geçerli sigorta poliçesine sahip olmanız zorunlu. Bu zorunluluk, hem yasal hem de güvenlik açısından büyük bir öneme sahip. Ancak gurbetçilerimiz sınır kapısında vakit kaybetmekten kaçınmak adına sigorta işlemlerini online olarak önceden tamamlamalı" diye konuştu.