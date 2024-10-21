Kasko kurucusundan gurbetçilere sigorta uyarısı: "Eksik poliçelere dikkat edin"
Gurbet Kasko kurucusu Abdulcelil Alkış, Türkiye’ye giriş yapan yabancı plakalı araç sahiplerinin sigorta yaptırırken dikkat etmesi gerekenler konusunda uyardı
Türkiye’ye gelen gurbetçilerin güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla Gurbet Kasko kurucusu Abdulcelil Alkış öncülüğünde bilinçlendirme kampanyası başlatıldı.
Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye’ye giriş çıkışlarında yaşadıkları en sık sorunları ve çözüm önerileri bu kampanya ile paylaşılmaya başlandı.
Kampanya kapsamında, Türkiye’ye giriş yapan yabancı plakalı araç sahiplerinin sigorta yaptırırken dikkat etmesi gereken önemli konulara dikkat çeken Alkış, "Yabancı plakalı araçlar için Türkiye’de geçerli sigorta poliçesine sahip olmanız zorunlu. Bu zorunluluk, hem yasal hem de güvenlik açısından büyük bir öneme sahip. Ancak gurbetçilerimiz sınır kapısında vakit kaybetmekten kaçınmak adına sigorta işlemlerini online olarak önceden tamamlamalı" diye konuştu.
Gurbet Kasko olarak sundukları 25 milyon TL limitli trafik sigortasının, gurbetçilerin muhtemel kaza durumlarında büyük bir maddi güvence sağladığını ve aynı zamanda ek teminatlar sunduğunu dile getiren Alkış, "Bu teminatlarla hem kendinizi hem de diğer sürücüleri güvence altına almış olursunuz" ifadelerini kullandı.