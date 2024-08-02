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  4. Katalog suçlar nedir? Katalog suçlar nelerdir?

Katalog suçlar nedir? Katalog suçlar nelerdir?

2 Ağustos cuma günü Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan yapılan açıklamada Instagram’a erişim engeli getirildiği bilgisi paylaşıldı. Instagram'a erişim engeli kararı edinilen bilgiye göre "katalog suçlar" olarak belirlenen düzenlemelere uymadığı için verildi. Peki, Katalog suçlar nedir? Katalog suçlar nelerdir? İşte detaylar…

Katalog suçlar nedir? Katalog suçlar nelerdir? - Sayfa 1

Katalog suçlar nedir?

Katalog suçlar, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) hükmünde yer alan tutuklama, iletişimin denetlenmesi, gizli soruşturmacı vb. koruma tedbirlerine başvurulabilecek suçların bir liste halinde kanunda belirlenmesidir.

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Katalog suçlar nedir? Katalog suçlar nelerdir? - Sayfa 2

Katalog suçlar nelerdir?

Katalog suçlar;

Hırsızlık ve Nitelikli Suçu

Yağma ve Nitelikli Yağma Suçu

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu

Suç İşlemek İçin Örgüt Kurma Suçu

Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak

Düşmanla İşbirliği Yapmak

Devlete Karşı Savaşa Tahrik

Kasten Öldürme Suçları

Silahla İşlenen Nitelikli Yaralama Suçu

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama Suçu

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Katalog suçlar nedir? Katalog suçlar nelerdir? - Sayfa 3

İşkence Suçu

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış İşkence Suçu

Soykırım Suçu ve Örgütlü İşlenmesi

İnsanlığa Karşı Suçlar ve Örgütlü İşlenmesi

Göçmen Kaçakçılığı Suçu

İnsan Ticareti Suçu

Cinsel Saldırı Suçunun Basit Bedensel Temas ve Sarkıntılık Haricinde Kalan Kısmı

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu

Askeri Tesisleri Tahrip ve Düşman Askeri Hareketleri Yararına Anlaşma

Düşman Devlete Maddi ve Mali Yardım

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Katalog suçlar nedir? Katalog suçlar nelerdir? - Sayfa 4

Kasten Orman Yakma Suçu

Devletin Güvenliğine Karşı Suç İşlemek Amacıyla Kurulmuş

Bir Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde Devlet Ormanı Yakma Suçu

Tehlikeli Bazı Belirli Maddelerle veya Yüzünü Örtmek

Suretiyle Toplantı ve Yürüyüşe Katılmak

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Sırasında Yasadışı Örgütlere Ait Bazı Belirli Simgeleri Kullanmak

Terör Örgütü Propagandasına Dönüştürülen Toplantı ve

Gösteri Yürüyüşlerinde Kimlik Gizlemek Amacıyla Yüzü Gizleme Suçu

Anayasayı İhlal

Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiilî Saldırı

Yasama Organına Karşı Suç

Hükümete Karşı Suç

Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine Karşı Silâhlı İsyan

Devlet Güvenliğine veya Anayasal Düzene Karşı Suçları

İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma

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