Katalog suçlar nedir? Katalog suçlar nelerdir?
2 Ağustos cuma günü Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan yapılan açıklamada Instagram’a erişim engeli getirildiği bilgisi paylaşıldı. Instagram'a erişim engeli kararı edinilen bilgiye göre "katalog suçlar" olarak belirlenen düzenlemelere uymadığı için verildi. Peki, Katalog suçlar nedir? Katalog suçlar nelerdir? İşte detaylar…
Katalog suçlar nedir?
Katalog suçlar, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) hükmünde yer alan tutuklama, iletişimin denetlenmesi, gizli soruşturmacı vb. koruma tedbirlerine başvurulabilecek suçların bir liste halinde kanunda belirlenmesidir.
Katalog suçlar nelerdir?
Katalog suçlar;
Hırsızlık ve Nitelikli Suçu
Yağma ve Nitelikli Yağma Suçu
Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu
Suç İşlemek İçin Örgüt Kurma Suçu
Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak
Düşmanla İşbirliği Yapmak
Devlete Karşı Savaşa Tahrik
Kasten Öldürme Suçları
Silahla İşlenen Nitelikli Yaralama Suçu
Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama Suçu
İşkence Suçu
Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış İşkence Suçu
Soykırım Suçu ve Örgütlü İşlenmesi
İnsanlığa Karşı Suçlar ve Örgütlü İşlenmesi
Göçmen Kaçakçılığı Suçu
İnsan Ticareti Suçu
Cinsel Saldırı Suçunun Basit Bedensel Temas ve Sarkıntılık Haricinde Kalan Kısmı
Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu
Askeri Tesisleri Tahrip ve Düşman Askeri Hareketleri Yararına Anlaşma
Düşman Devlete Maddi ve Mali Yardım
Kasten Orman Yakma Suçu
Devletin Güvenliğine Karşı Suç İşlemek Amacıyla Kurulmuş
Bir Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde Devlet Ormanı Yakma Suçu
Tehlikeli Bazı Belirli Maddelerle veya Yüzünü Örtmek
Suretiyle Toplantı ve Yürüyüşe Katılmak
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Sırasında Yasadışı Örgütlere Ait Bazı Belirli Simgeleri Kullanmak
Terör Örgütü Propagandasına Dönüştürülen Toplantı ve
Gösteri Yürüyüşlerinde Kimlik Gizlemek Amacıyla Yüzü Gizleme Suçu
Anayasayı İhlal
Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiilî Saldırı
Yasama Organına Karşı Suç
Hükümete Karşı Suç
Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine Karşı Silâhlı İsyan
Devlet Güvenliğine veya Anayasal Düzene Karşı Suçları
İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma