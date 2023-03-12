Katar'dan 522 konteyner Türkiye'ye geldi
Katar'in depremzedeler içi Türkiye'ye göndardiği, 522 yaşam konteynerini MSC Grup'a ait gemiyle Türkiye'ye geldi. Konteynerler AFAD'a teslim edildi.
Konteynerleri taşıyan "MSC Caledonia II" gemisini İskenderun Limanı'na yanaştı. MSC Mersin Bölge Müdürü Uğur Tosuner ile MSC Liman
Acente Müdürü Şahin Temur karşıladı.
Yaşam konteynerleri limana indirildikten sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak amacıyla AFAD'a teslim edildi.
2022 Dünya Kupası'nda kullanılan 18 metrekarelik konteynerlerde, banyo, tuvalet, buzdolabı, ısıtma ve soğutma sistemi, çalışma masası, sandalye ve yatak bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, MSC Grup'un, depremzedeler için 5 bin adet konteyner tahsisi, 800 depremzedeye ev sahipliği yapan MSC Aurelia gemisi ve yardım malzemelerinin taşınmasında verdiği destekler ile yaraların sarılmasına katkı sağlamaya devam ettiği belirtildi.