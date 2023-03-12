Katar'dan 522 konteyner Türkiye'ye geldi

2022 Dünya Kupası'nda kullanılan 18 metrekarelik konteynerlerde, banyo, tuvalet, buzdolabı, ısıtma ve soğutma sistemi, çalışma masası, sandalye ve yatak bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, MSC Grup'un, depremzedeler için 5 bin adet konteyner tahsisi, 800 depremzedeye ev sahipliği yapan MSC Aurelia gemisi ve yardım malzemelerinin taşınmasında verdiği destekler ile yaraların sarılmasına katkı sağlamaya devam ettiği belirtildi.



