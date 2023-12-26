Kayıp İncil bulundu mu? Bursa'da ele geçirildi, '2000 yıllık, 10 milyon dolar paha biçildi' iddiası
Bursa'da ceylan derisinden papirüs üzerine Aramice yazılı İncil ele geçirilirken, düzenlenen operasyonda biri polis 6 şüpheli yakalandı. 1. yüzyıla ait 26 sayfalık İncil'e eksperin 10 milyon dolar değer biçtiği öğrenildi.
Bursa'da jandarma tarafından ele geçirilen 26 sayfalık ceylan derisi üzerine Aramice yazılmış tarihi eser, Hz. İsa'nın havarilerinden Barnabas'ın kaleme aldığı 'kayıp' İncil'in nerede olduğu tartışmasını yeniden alevlendirdi.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da görevli polis memuru Abdurrahman A.'nın elinde bulunan tarihi eser niteliğindeki el yazması kitabı Bursa'da bir araya geleceği tarihi eser kaçakçılarına satacağı bilgisini alan Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahsı takibe aldı.
Bursa'da el yazması kitabı satın alacak kişi tarafından gönderilen eksperler kitabı inceledikten sonra İncil'e 10 milyon dolar değer biçti.
Manisa ve İstanbul'dan geldikleri öğrenilen 6 tarihi eser kaçakçısı kitabı almak için bir kafede pazarlığa oturduklarında jandarma operasyonu ile kıskıvrak yakalandılar.