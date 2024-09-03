Kerem Aktürkoğlu Benfica'da! Muhammed Kerem Aktürkoğlu kimdir?

2018-19 sezonunda Karacabey ile 3. Lig yükselme play-off'ları ve Türkiye Kupası'nda toplam 35 maça çıktı ve beş gol katkısı verdi. 2019 yazında bedelsiz olarak aynı ligdeki ekiplerden 24 Erzincanspor'a transfer oldu. Erzincanspor'la 2019-20 sezonu boyunca 34 maça çıktı ve 20 gol atarak bir de asist yaptı. 2 Ekim 2020'de yine bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer oldu.