Kerem Aktürkoğlu Benfica'da! Muhammed Kerem Aktürkoğlu kimdir?
Kerem Aktürkoğlu Portekiz Premier Ligi ekiplerinden Benfica’ya transfer oldu. Benfica’ya transferi ile gündem olan yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun hayatı ve kariyeri araştırılmaya başlandı. Muhammed Kerem Aktürkoğlu kimdir? Kerem Aktürkoğlu kariyeri boyunca hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar…
Muhammed Kerem Aktürkoğlu kimdir?
21 Ekim 1998 yılında İzmit’te doğan Muhammed Kerem Aktürkoğlu, sol kanat mevkiinde oynayan Türk millî futbolcudur. Primeira Liga takımlarından Benfica'da forma giymektedir.
21 Ekim 1998'de İzmit'te doğan Kerem Aktürkoğlu, 2011 yılında 13 yaşındayken, doğduğu şehirdeki Gölcükspor altyapısına girdi. Burada geçirdiği iki yılın ardından Hisareynspor altyapısına transfer olan Aktürkoğlu, 2015'te İstanbul Başakşehir altyapısına transfer oldu ve bir sene sonra profesyonel sözleşme imzaladı. 2016'da bir seneliğine Bodrumspor'a kiralandı. 2018'de Başakşehir'den ayrılarak Karacabey Belediyespor'a gitti.
2018-19 sezonunda Karacabey ile 3. Lig yükselme play-off'ları ve Türkiye Kupası'nda toplam 35 maça çıktı ve beş gol katkısı verdi. 2019 yazında bedelsiz olarak aynı ligdeki ekiplerden 24 Erzincanspor'a transfer oldu. Erzincanspor'la 2019-20 sezonu boyunca 34 maça çıktı ve 20 gol atarak bir de asist yaptı. 2 Ekim 2020'de yine bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer oldu.
Aktürkoğlu 2020-21 sezonunda Galatasaray formasıyla 29 maça çıkarak 6 gol attı ve 3 asist yaptı, ayrıca aynı yılda Karadağ karşısında ilk millî maçına çıktı. 2021-22 sezonunda Galatasaray'la UEFA Şampiyonlar ligi elemeleri ve UEFA Avrupa Ligi maçları da dâhil toplam 52 maça çıkarak 13 gol ve aynı sayıda asist katkısı verdi. 2022-23 sezonunda takımın üçüncü kaptanı oldu. Ayrıca sezon boyunca 38 maçta 10 gol atıp 14 asist yapan Aktürkoğlu, Galatasaray'la Süper Lig şampiyonluğu yaşayarak ilk kupasını kazandı ve aynı zamanda Süper Lig asist kralı oldu. 2023-24 sezonunda takımın ikinci kaptanlığına yükselen oyuncu, sezon sonunda ikinci Süper Lig şampiyonluğunu kazandı. 3 Eylül 2024'te Portekiz kulüplerinden Benfica'ya transfer oldu
Kerem Aktürkoğlu kariyeri boyunca hangi takımlarda oynadı?
Altyapı kariyeri
2011-2013 Gölcükspor
2013-2014 Hisareynspor
2014-2015 İstanbul Başakşehir