  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Kim, neden öldürdü? İşte Narin Güran cinayetinde 10 senaryo

Kim, neden öldürdü? İşte Narin Güran cinayetinde 10 senaryo

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti soruşturması sürüyor. Narin cinayetiyle ilgili 10 senaryo gündeme geldi.

Kim, neden öldürdü? İşte Narin Güran cinayetinde 10 senaryo - Sayfa 1

Diyarbakır Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan ve 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran’ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma sürüyor.

1 | 12
Kim, neden öldürdü? İşte Narin Güran cinayetinde 10 senaryo - Sayfa 2

NARİN'İN ÖLÜMÜNDE 10 SENARYO

Narin'in öldürülmesiyle ilgili çeşitli senaryolar konuşuluyor. İşte Milliyet Gazetesi'nin derlediği senaryolar...

2 | 12
Kim, neden öldürdü? İşte Narin Güran cinayetinde 10 senaryo - Sayfa 3

İDDİA 1

Narin, ahırda amcası Salim ile yengesi Hediye Güran’ı uygunsuz bir şekilde gördü. Küçük kız, bunu babasına anlatacağını söyleyince amcası tarafından katledildi.

3 | 12
Kim, neden öldürdü? İşte Narin Güran cinayetinde 10 senaryo - Sayfa 4

İDDİA 2

Narin ağabeyi Enes ve kuzenlerinin ahırda ilişkisini gördü, ağabeyi tarafından öldürüldü. Anne amca Salim Güran’ı yardım için aradı. Amca Narin’in cansız bedenini alıp ortadan yok etti.

4 | 12