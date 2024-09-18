Kim, neden öldürdü? İşte Narin Güran cinayetinde 10 senaryo
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti soruşturması sürüyor. Narin cinayetiyle ilgili 10 senaryo gündeme geldi.
Diyarbakır Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan ve 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran’ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma sürüyor.
NARİN'İN ÖLÜMÜNDE 10 SENARYO
Narin'in öldürülmesiyle ilgili çeşitli senaryolar konuşuluyor. İşte Milliyet Gazetesi'nin derlediği senaryolar...
İDDİA 1
Narin, ahırda amcası Salim ile yengesi Hediye Güran’ı uygunsuz bir şekilde gördü. Küçük kız, bunu babasına anlatacağını söyleyince amcası tarafından katledildi.
İDDİA 2
Narin ağabeyi Enes ve kuzenlerinin ahırda ilişkisini gördü, ağabeyi tarafından öldürüldü. Anne amca Salim Güran’ı yardım için aradı. Amca Narin’in cansız bedenini alıp ortadan yok etti.