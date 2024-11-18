Kimler yaralanabilecek? Ne kadar ödeme verilecek? İşte İş Gücü Uyum Programı'na dair merak edilenler

140 GÜN YARARLANABİLİYOR

Program süresi en fazla 10 ay olarak belirlendi. Programın ilk dört haftası 5 gün ve 37,5 saat olarak uygulanıyor. Devam eden haftalarda 3 güne kadar ve 22,5 saat olarak uygulama devam ediyor. Bir katılımcı, programdan toplamda en fazla 140 gün yararlanabiliyor. Programdan haftalık üç gün ortalama yararlanma şartı dikkate alındığında bir kişinin eline ayda 9 bin 996 TL geçmiş olacak. Programdan en fazla 140 gün yararlanma kriterinden hareket edildiğinde ise bir kişinin eline program boyunca maksimum 116 bin 620 TL geçmiş olacak.