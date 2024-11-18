Kimler yaralanabilecek? Ne kadar ödeme verilecek? İşte İş Gücü Uyum Programı'na dair merak edilenler
İş gücü piyasasına girmeyi kolaylaştırıcı çalışmaları içeren İş Gücü Uyum Programı'na (İUP) 498 bin 143 kişi başvururken, 94 bin 706 kişi yararlandı. Günlük 833 TL ödeme yapılan programdan bir kişi en fazla 140 gün yararlanıp 116 bin 620 TL ödeme alabiliyor. Peki, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın İŞKUR eliyle yürüttüğü programa başvuru nasıl olacak? Bir kişi programdan en fazla ne kadar yararlanabilecek? Sigorta yapılabilecek mi? Cebine ne kadar para girecek? İşte söz konusu programa ilişkin akla gelebilecek sorular ve yanıtları...
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
İUP katılım şartlarının başında, Türk vatandaşı olma, SGK'ya kayıtlı olma, 18 yaşını doldurma ve yaşlılık veya malullük aylığı almama geliyor. Programa katılmak için başvurudan bir yıl önce, yüklenici veya ilişkili kuruluş çalışanı olmama, sigortalı sayılmama, hane gelir şartını sağlama ve daha önce aktif işgücü veya işsizlik sigortası programları yararlanıcısı olmama şartlarını da sağlamak gerekiyor. İUP programına katılanlar; engelli, yaşlı, çocuk ve hasta bakımı, tarımsal ve hayvancılık, ağaçlandırma, okullar gibi kamusal alanları temizlik, bakım ve önerim faaliyetleri, geri dönüşüm ve atık imhası, parkları ve yeşil alanları korunması, doğal yaşam alanlarının restorasyonu ile spor ve kültür faaliyetlerinin desteklenmesinde görev alabiliyor.
833 LİRA
İUP'a katılanlara, iş sağlığı güvenliği, bağımlılıkla mücadele, iş arama becerisinin geliştirilmesi, iş ahlakı, motivasyon ve stres yönetimi, etkili iletişim ve finansal okuryazarlık eğitimi veriliyor. Programın başlangıcında günlük 666,75 TL olan cep harçlığı vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca geçtiğimiz günlerde 833 TL'ye çıkarıldı. Programa katılanların ayrıca ortaya çıkacak 5.5 oranında sosyal güvenlik prim giderleri de ödeniyor.
140 GÜN YARARLANABİLİYOR
Program süresi en fazla 10 ay olarak belirlendi. Programın ilk dört haftası 5 gün ve 37,5 saat olarak uygulanıyor. Devam eden haftalarda 3 güne kadar ve 22,5 saat olarak uygulama devam ediyor. Bir katılımcı, programdan toplamda en fazla 140 gün yararlanabiliyor. Programdan haftalık üç gün ortalama yararlanma şartı dikkate alındığında bir kişinin eline ayda 9 bin 996 TL geçmiş olacak. Programdan en fazla 140 gün yararlanma kriterinden hareket edildiğinde ise bir kişinin eline program boyunca maksimum 116 bin 620 TL geçmiş olacak.
498 BİN BAŞVURU
İşgücü Uyum Programı kısa süre önce başlamasına rağmen başvuru sayısı şimdiden 498 bin 183'e ulaştı. Başvuranların 134 bin 91'i erkek, 364 bin 92'si ise kadın. Başvurularda kadınların oranı yüzde 73 oranında. Bu başvurulardan 85 bin 425'i kadın olmak üzere 94 bin 704 kişi yararlandı. Programa halen devam eden katılımcı sayısı ise 91 bin 297. Bu katılımcıların ise 87 bin 130'u yani yüzde 95'i kadın.