Kirada yüzde 25 tavan uygulaması kalkarsa zam oranı ne olacak?

Uygulamaya devam edilmezse ya da yeni bir sınır getirilmezse, kira zamları önceden olduğu gibi 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanacak. Son olarak açıklanan mart ayı enflasyon verilerine göre; 12 aylık ortalama yüzde 55,91 olarak şekillendi. Yani yüzde 25'lik tavan uygulaması olmasa, ev sahipleri mart ayında en fazla yüzde 55,91 zam yapabilecekti. Peki temmuz ayında 12 aylık enflasyon ortalamasının ne kadar olması bekleniyor?