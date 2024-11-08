Kırmızı ette sakatat bulundu, Bakanlık o markaları duyurdu: İşte yeni ifşa listesi...
Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada taklit ve tağşiş yapan üreticileri ifşa etmeyi sürdürüyor. Bakanlığın sitesinden yayınlanan güncel listede birçok vatandaş düşmanı firmanın tereyağı, yoğurt, döner, köfte başta olmak üzere gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yaptıkları ortaya çıktı.
Vatandaşın sağlığını düşünmeksizin gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmaların listesi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından güncellendi.
Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı. Buna göre, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı ise 721'den 733'e yükseldi.
GIDADA SAHTECİLİK LİSTESİNE YENİ ÜRÜNLER EKLENDİ
Bakanlık tarafından yapılan son testlerde börek, tereyağı, yoğurt, zeytinyağı, döner, köfte, kaymak gibi ürünlerde sağlığı tehdit eden ve taklit-tağşiş yapılan maddeler tespit edildi.