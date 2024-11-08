Kırmızı ette sakatat bulundu, Bakanlık o markaları duyurdu: İşte yeni ifşa listesi...

GIDADA SAHTECİLİK LİSTESİNE YENİ ÜRÜNLER EKLENDİ

Bakanlık tarafından yapılan son testlerde börek, tereyağı, yoğurt, zeytinyağı, döner, köfte, kaymak gibi ürünlerde sağlığı tehdit eden ve taklit-tağşiş yapılan maddeler tespit edildi.