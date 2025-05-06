Kış geride kaldı, havalar ısınıyor! Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurdun iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ile Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgelerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte 6 Mayıs 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR 10°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 14°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 15°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 15°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 13°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 15°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Salı günü yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 17°C, 22°C
Parçalı bulutlu
BURDUR 11°C, 26°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinin Salı günü öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 10°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Salı günü kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 10°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA 9°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu