Kış geride kaldı, havalar ısınıyor! Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinin Salı günü öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Salı günü kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 10°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA 9°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu