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  4. Kıymada kanatlı eti bulundu, Bakanlık o markaları duyurdu: İşte yeni ifşa listesi

Kıymada kanatlı eti bulundu, Bakanlık o markaları duyurdu: İşte yeni ifşa listesi

Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini her gün güncelliyor. Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan et, kıyma ve sucuk markaları ifşa edildi...

Kıymada kanatlı eti bulundu, Bakanlık o markaları duyurdu: İşte yeni ifşa listesi - Sayfa 1

Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

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Kıymada kanatlı eti bulundu, Bakanlık o markaları duyurdu: İşte yeni ifşa listesi - Sayfa 2

Her gün yenilenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.

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Kıymada kanatlı eti bulundu, Bakanlık o markaları duyurdu: İşte yeni ifşa listesi - Sayfa 3

Son yapılan testlerde, dana kıyma içerisinde kanatlı eti kullanımı tespit edildi.

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Kıymada kanatlı eti bulundu, Bakanlık o markaları duyurdu: İşte yeni ifşa listesi - Sayfa 4

İşte taklit ve tağşiş listesine giren yeni ürünler:

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