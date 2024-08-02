Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna Şebnem Dönmez dahil oldu! Şebnem Dönmez kimdir?

Şebnem Dönmez kimdir?

17 Mayıs 1974 tarihinde oto tamirci bir babanın kızı olarak Salzgitter'de dünyaya gelen Şebnem Dönmez, Türk oyuncu ve sunucudur. 6 aylıkken Türkiye'ye dönüş yaptılar ve Türkiye'de büyüdü. Üç kardeşin ortanca olanıdır.

Televizyondaki ilk görünmesi 1990 yılında Atilla Arcan sunduğu programa katılarak olmuştur. Ancak ilk çıkışını 1996'da Murat Başoğlu ile sunduğu Sabah Şekerleri ile yakaladı. Program, bir dönem sabahları yapılan müzik-eğlence programları furyasının öncüsü oldu. Murat Başoğlu ile iyi bir ikili olunca 1997'de Star TV'de Görevimiz Tehlike isimli yarışma programını sundular. 1998'de ise Star TV'de bir showgirl olarak Cumartesi Gecesi Ateşi programını sundu.