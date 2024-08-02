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Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna Şebnem Dönmez dahil oldu! Şebnem Dönmez kimdir?

Televizyonun sevilen dizilerinden Kızılcık Şerbeti dizisine Şebnem Dönmez dahil oldu. Şebnem Dönmez dizide Heves karakterini canlandıracak. Peki, Şebnem Dönmez kimdir? Hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte detaylar…

Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna Şebnem Dönmez dahil oldu! Şebnem Dönmez kimdir? - Sayfa 1

Şebnem Dönmez kimdir?

17 Mayıs 1974 tarihinde oto tamirci bir babanın kızı olarak Salzgitter'de dünyaya gelen Şebnem Dönmez, Türk oyuncu ve sunucudur. 6 aylıkken Türkiye'ye dönüş yaptılar ve Türkiye'de büyüdü. Üç kardeşin ortanca olanıdır.

Televizyondaki ilk görünmesi 1990 yılında Atilla Arcan sunduğu programa katılarak olmuştur. Ancak ilk çıkışını 1996'da Murat Başoğlu ile sunduğu Sabah Şekerleri ile yakaladı. Program, bir dönem sabahları yapılan müzik-eğlence programları furyasının öncüsü oldu. Murat Başoğlu ile iyi bir ikili olunca 1997'de Star TV'de Görevimiz Tehlike isimli yarışma programını sundular. 1998'de ise Star TV'de bir showgirl olarak Cumartesi Gecesi Ateşi programını sundu.

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Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna Şebnem Dönmez dahil oldu! Şebnem Dönmez kimdir? - Sayfa 2

2000'lerde dizi ve sinema dünyasındaki başarılarıyla gündeme geldi. Televizyonda Aslı ile Kerem (2002) ve Ölümsüz Aşk (2003) ile kariyerini sağlamlaştırırken sinema macerası 2002 tarihli bağımsız film Kolay Para ile başladı. 2004'te Neredesin Firuze, 2006'da Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?, 2009'da Vali filmlerinin başrollerinde yer aldı. 2007 yılında BKM'de Oyunun Oyunu isimli tiyatro oyununda beğeni topladı.

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Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna Şebnem Dönmez dahil oldu! Şebnem Dönmez kimdir? - Sayfa 3

Aynı zamanda Live Earth'ün Türkiye temsilcisi olup Al Gore'un İstanbul'da gerçekleştirdiği toplantıya basın sözcüsü olarak katıldı. 2013 yılında kadrosuna dâhil olduğu Kuzey Güney dizisinin finaline kadar "Melda Yalgın" karakterini canlandırdı. Sonrasında Medcezir dizisinde 2 yıl boyunca oynadı.

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Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna Şebnem Dönmez dahil oldu! Şebnem Dönmez kimdir? - Sayfa 4

Şebnem Dönmez hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Televizyon

1990      Üç Arkadaş                       

             1991      Ahmet Hamdi Bey Ailesi                             

                   1993      Üç Kişilik Dünya                              

               1994      Bir Demet Tiyatro                          

    1994      Zzzzt FM                            

1999      Aşkın Dağlarda Gezer   

                  1999      Kulaktan Kulağa                              

1999      Şans Melekleri                

1999-2000  Ne Şeker Şey            

2000      Eyvah Kızım Büyüdü

2001      Uçur Beni                          

2001      Kulaktan Kulağa                              

2002      Aslı ile Kerem   

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