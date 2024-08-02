KIZILELMA'ya herkesi tedirgin eden özel füze! Hava savunma sistemleri bile durduramıyor

Her türlü operasyona uygun olarak tasarlanan ve üretimi yapılan SOMJ, nihayet görücüye çıktı. Bilhassa Baykar firması tarafından üretilen ve dizayn edilen KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı için bu füze ile beraber KIZILELMA’nın önüne çıkabilecek herhangi bir hava savunma sistemi de kalmamış olacak.