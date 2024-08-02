KIZILELMA'ya herkesi tedirgin eden özel füze! Hava savunma sistemleri bile durduramıyor
Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA için Roketsan iş birliğinde özel bir füze geliştirildi. SOMJ ismi verilen füze özellikleri nedeniyle şimdiden tedirgin etti
BAYKAR şirketinin en önemli projeleri aralarında ilk sıralarda yer alan KIZILELMA, güçlenmeye devam ediyor. Taksi, iniş kalkış gibi testleri başarıyla tamamlayan KIZILELMA için şimdi de Roketsan tarafından geliştirilen SOMJ füzesi ilk kez tüm özellikleriyle ortaya çıktı
Son yıllarda çok daha fazla önem kazanan hava sanayi konusunda büyük atılımlar yapan Türkiye, özellikle BAYKAR şirketinin insansız hava araçlarıyla gücüne güç katmıştı. Bunun yanı sıra Türkiye, BAYKAR'ın insansız savaş uçağı KIZILELMA'yı beklemeye başladı. İlk olarak 2022 tarihinde uçan ve 2024 yılı içerisinde envantere katılması beklenen KIZILELMA için SOMJ füzesi herkesi tedirgin etmeyi başardı. İşte Türkiye'yi milli savunma sanayi alanında bir adım daha öteye taşıyacak SOMJ füzesinin özellikleri
Her türlü operasyona uygun olarak tasarlanan ve üretimi yapılan SOMJ, nihayet görücüye çıktı. Bilhassa Baykar firması tarafından üretilen ve dizayn edilen KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı için bu füze ile beraber KIZILELMA’nın önüne çıkabilecek herhangi bir hava savunma sistemi de kalmamış olacak.
Shiftdelete.net sitesinden Yakup Kaan Orman'ın haberine göre, Roketsan resmi Twitter (X) hesabı tarafından yapılan paylaşım ile duyurulan SOMJ Füzesi “Vurucu güç, üstün kabiliyet!” sloganına sahip. Yapılan paylaşımda otomatik hedef algılama, IR kızılötesi görüntüleyici arayıcı, operasyonel esnekliği destekleyecek modüler tasarım gibi özelliklerine dikkat çekildi. Ayrıca paylaşılan görselde Bayraktar KIZILELMA’dan füze atışı anına yer verildi.