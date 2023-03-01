Komşuda tren faciası: 38 ölü, 85 yaralı
Yunanistan'da yolcu treni ile yük treni çarpıştı, feci kazada 38 kişi hayatını kaybetti, 85 kişi yaralandı.
Komşuda tren faciası yaşandı; İki trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 38'e yükseldi ve en az 15 kişi hala kayıp.
Atina'dan Selanik kentine giden bir yolcu treni ile Selanik'ten Larissa'ya giden bir yük treni, Larissa kenti dışında çarpıştı. Yolcu treninin ilk dört vagonunun raydan çıktı. Yolcu treninin ilk iki vagonu neredeyse yok oldu.
Larissa Valisi, yolcu treninin ilk iki vagonun "neredeyse tamamen yok olduğunu" söyledi. Vali, yaklaşık 250 yolcunun otobüslerle güvenli bir şekilde Selanik'e tahliye edildiğini aktardı.
Yerel basın, trende yaklaşık 350 kişinin seyahat ettiğini bildirdi.