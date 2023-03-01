Komşuda tren faciası: 38 ölü, 85 yaralı

Komşuda tren faciası yaşandı; İki trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 38'e yükseldi ve en az 15 kişi hala kayıp.

Atina'dan Selanik kentine giden bir yolcu treni ile Selanik'ten Larissa'ya giden bir yük treni, Larissa kenti dışında çarpıştı. Yolcu treninin ilk dört vagonunun raydan çıktı. Yolcu treninin ilk iki vagonu neredeyse yok oldu.