Komutandan generale... İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden İranlı yetkililer.

Dünyanın gözü bir yandan Ukrayna-Rusya savaşındayken, buna bu kez de İsrail ile İran eklendi. İsrail, acımasızca Ortadoğu’yu yangın yerine çevirirken, sivil fark etmeksizin saldırıda bulunuyor. Son olarak İran’ı hedef alan İsrail hükümeti, kendini de hiçe sayacak bir savaşı başlattı.