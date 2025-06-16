Komutandan generale... İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden İranlı yetkililer.
Geçtiğimiz haftalarda İsrail, İran’a saldırı düzenleyerek savaş başlatırken, bu saldırılarda çok önemli isimler hedef alındı. İran hükümeti üst düzey yetkililerinden birçoğunu kaybederken, buna rağmen İran direnişini kaybetmedi. İşte İsrail’in saldırıları sonucu hayatını kaybeden İranlı isimler..
Dünyanın gözü bir yandan Ukrayna-Rusya savaşındayken, buna bu kez de İsrail ile İran eklendi. İsrail, acımasızca Ortadoğu’yu yangın yerine çevirirken, sivil fark etmeksizin saldırıda bulunuyor. Son olarak İran’ı hedef alan İsrail hükümeti, kendini de hiçe sayacak bir savaşı başlattı.
İsrail, İran’ı kolay lokma gibi görürken işler onlar adına beklendik gibi gitmedi. Nitekim İran, İsrail’in Demir Kubbesi’ni bile delerek büyük bir misilleme yaptı. Bu misillemelerde çok sayıda bölgeye füze ve İHA saldırıları düzenlenirken, ciddi hasarlar verildi.