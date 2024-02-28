Konut fiyatlarında Anadolu rekor kırdı: İstanbul kümeye düştü!

Konut fiyatları yükselmeye devam ederken, artış hızında yavaşlama yaşanıyor. TCMB tarafından açıklanan Aralık 2023 verilerine göre; Türkiye genelinde konut fiyatlarında aylık artış yüzde 1.15, yıllık ise 75.5 oldu. Böylece aylıkta son 4 yılın, yıllıkta son 2 yılın en yavaş artışı görüldü.

Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, “Büyük şehirlerdeki fiyat artışının hız kestiğini ve daha küçük şehirlerdeki artış oranının yükseldiğini görüyoruz. Bunun nedeni olarak, büyük şehirlerde satışların durağanlaşması ile fiyatların yükselemiyor oluşu ve uygun fiyatlı konutlar nedeniyle Anadolu kentlerine olan talebin artışını gösterebiliriz” dedi.