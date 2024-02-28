Konut fiyatlarında Anadolu rekor kırdı: İstanbul kümeye düştü!
Konut liginde sıralama değişti. Şehirlerdeki yıllık fiyat artış oranına bakıldığında İstanbul 81 il içinde 70’inciliğe düştü. Geçtiğimiz yıllarda zirveyi zorlayan Antalya 9’uncu sıradan 78’inci sıraya geriledi. Büyük şehirlerde fiyat artışı yavaşlarken zirveye Anadolu kentleri yerleşti. İşte zirveye yerleşen Anadolu şehirleri...
Konut fiyatları yükselmeye devam ederken, artış hızında yavaşlama yaşanıyor. TCMB tarafından açıklanan Aralık 2023 verilerine göre; Türkiye genelinde konut fiyatlarında aylık artış yüzde 1.15, yıllık ise 75.5 oldu. Böylece aylıkta son 4 yılın, yıllıkta son 2 yılın en yavaş artışı görüldü.
Artışlara il bazında bakıldığında ise popüler kentlerin ligden düşmesi dikkat çekti. İstanbul, Antalya, İzmir gibi büyük şehirler fiyat artış hızı listesinde gerilerken, Anadolu illeri öne çıktı.
Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, “Büyük şehirlerdeki fiyat artışının hız kestiğini ve daha küçük şehirlerdeki artış oranının yükseldiğini görüyoruz. Bunun nedeni olarak, büyük şehirlerde satışların durağanlaşması ile fiyatların yükselemiyor oluşu ve uygun fiyatlı konutlar nedeniyle Anadolu kentlerine olan talebin artışını gösterebiliriz” dedi.
Uzmanlar fiyat artışlarının gerekçelerini ise şöyle sıralıyor: