Konut kredisi kullanacaklar dikkat! Faizler daha da artar mı?

2 EV PARASI KREDİ FAİZİNE

Milliyet'te yer alan habere göre; Şu anda Türkiye genelinde ortalama bir konut fiyatı 3 milyon TL civarında. Bu İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde çok daha yüksek. Vatandaş 1 milyon TL’yi peşinat olarak kullanıp 2 milyon TL kredi çekmek istese 120 ay vadede bunun geri ödemesi 8-9 milyonu buluyor. Yani kredi kullanan bir kişi ortalama 3 milyon TL üzerinden değerlendirildiğinde 2 ev parası da faiz ödemiş oluyor.