Konut kredisi kullanacaklar dikkat! Faizler daha da artar mı?
Bankalarda kredi faizlerindeki yükselişler kredi ile konut alımını bir hayli zorlaştırıyor. Konut satışlarında mart ayı itibarıyla düşüş dikkat çekti. Yüksek tutarlarda kredi çekip ev almak isteyenler 2 ev parası da faize ödüyor. Peki kredi faizleri daha da artar mı? Şu anda 2 milyon TL kredi çeken bir kişinin aylık taksiti ne kadar? İşte detaylar...
Türkiye genelinde mart ayı konut satış istatistikleri açıklandı. Mart ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.1 oranında düşerek 105 bin 394 oldu. Konut satışları ocak-mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,3 azalışla 279 bin 604 olarak gerçekleşti. Özellikle ipotekli satışlarda mart ayında bir önceki yıla göre yüzde 49’luk azalış dikkat çekti.
Merkez Bankası’nın sıkı para politikasına ilişkin attığı adımlar kerdi faizlerini doğrudan etkiliyor. Son dönemde bankalarda, tüketici, ticari, bireysel, konut ve taşıt kredi faizleri bir hayli yükselmişti.
Özellikle konut kredisi çekecek vatandaşlar yüksek faiz nedeniyle borçlanmaktan vazgeçiyor. Konut kredilerindeki yüksek faiz konut satışının önündeki en büyük engel.
2 EV PARASI KREDİ FAİZİNE
Milliyet'te yer alan habere göre; Şu anda Türkiye genelinde ortalama bir konut fiyatı 3 milyon TL civarında. Bu İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde çok daha yüksek. Vatandaş 1 milyon TL’yi peşinat olarak kullanıp 2 milyon TL kredi çekmek istese 120 ay vadede bunun geri ödemesi 8-9 milyonu buluyor. Yani kredi kullanan bir kişi ortalama 3 milyon TL üzerinden değerlendirildiğinde 2 ev parası da faiz ödemiş oluyor.