  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Konut kredisinde taksit tutarları yarı yarıya düştü: İşte güncel oranlar...

Konut kredisinde taksit tutarları yarı yarıya düştü: İşte güncel oranlar...

Ev sahibi olmayı düşünenler için sevindiren gelişmeler yaşandı. İlk kez ev sahibi olacaklar için kredi faizleri gerilerken, taksit tutarları yarı yarıya indi.

Konut kredisinde taksit tutarları yarı yarıya düştü: İşte güncel oranlar... - Sayfa 1

Ev sahibi olmayı isteyenler için şu aralar kaçırılmayacak fırsatlar bulunuyor. BDDK bu konuda yeni bir düzenlemeye giderek konut kampanyaları başlattı. İlk evini alacaklara özel kredi faiz oranları 2.79'a kadar düşerken, aylık ödemeler neredeyse yarı yarıya azaldı.

1 | 9
Konut kredisinde taksit tutarları yarı yarıya düştü: İşte güncel oranlar... - Sayfa 2

Ekol TV'de yer alan habere göre; ilk evini alacaklar için yeni fırsat kapısı açıldı. Konut kredisi faizinde indirimi için düğmeye basıldı.

2 | 9
Konut kredisinde taksit tutarları yarı yarıya düştü: İşte güncel oranlar... - Sayfa 3

Gayrimenkul danışmanı Alper İşler, "Dar gelirlinin eğer ki kendi kapasitesi dahilinde krediyi ödeyebiliyorsa kesinlikle bu krediyi bence kullanmalı" dedi.

3 | 9
Konut kredisinde taksit tutarları yarı yarıya düştü: İşte güncel oranlar... - Sayfa 4

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bireysel kredilere ve konut kredilerine uygulanan ek olan risk ağırlığını kaldırdı. Böylece faiz yükünün azaltılmasına kapı açtı. İşler "Bunu kamu bankaları ilk önce başlattı, sonrasında özel bankalar da bunu sahiplendi" değerlendirmesinde bulundu. 

4 | 9