Konut kredisinde taksit tutarları yarı yarıya düştü: İşte güncel oranlar...
Ev sahibi olmayı düşünenler için sevindiren gelişmeler yaşandı. İlk kez ev sahibi olacaklar için kredi faizleri gerilerken, taksit tutarları yarı yarıya indi.
Ev sahibi olmayı isteyenler için şu aralar kaçırılmayacak fırsatlar bulunuyor. BDDK bu konuda yeni bir düzenlemeye giderek konut kampanyaları başlattı. İlk evini alacaklara özel kredi faiz oranları 2.79'a kadar düşerken, aylık ödemeler neredeyse yarı yarıya azaldı.
Ekol TV'de yer alan habere göre; ilk evini alacaklar için yeni fırsat kapısı açıldı. Konut kredisi faizinde indirimi için düğmeye basıldı.
Gayrimenkul danışmanı Alper İşler, "Dar gelirlinin eğer ki kendi kapasitesi dahilinde krediyi ödeyebiliyorsa kesinlikle bu krediyi bence kullanmalı" dedi.