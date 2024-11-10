Konut kredisinde taksit tutarları yarı yarıya düştü: İşte güncel oranlar...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bireysel kredilere ve konut kredilerine uygulanan ek olan risk ağırlığını kaldırdı. Böylece faiz yükünün azaltılmasına kapı açtı. İşler "Bunu kamu bankaları ilk önce başlattı, sonrasında özel bankalar da bunu sahiplendi" değerlendirmesinde bulundu.