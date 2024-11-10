Konut yatırımında en avantajlı ilçe hangisi? İşte İstanbul’un yatırım haritası

Örneğin İstanbul’da yapılan bir konut yatırımının geri dönüşü, pandemi öncesi 23-25 yıla kadar çıkarken, bugünlerde 19 yıla kadar gerilemiş durumda. Bu tablonun detayına inildiğinde ise; yapılan yatırımın en fazla prim yaptığı ve amortisman süresinin en iyi seviyeye indiği bölgeler Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir ve Gaziosmanpaşa olarak sıralanıyor.