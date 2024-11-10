Konut yatırımında en avantajlı ilçe hangisi? İşte İstanbul’un yatırım haritası
Konut yatırımında İstanbul’un amortisman süresi kısalıyor. Metropolde pandemi öncesi 23-25 yıla kadar çıkan yapılan yatırımın geri dönüşü, bugünlerde 19 yıla kadar gerilemiş durumda. Listede, Esenyurt, Beylikdüzü ve Gaziosmanpaşa ilk sıralarda yer aldı. Öte yandan yapılan yatırımın geri dönüş süresinin en uzun olduğu lokasyonlar; Sarıyer, Beşiktaş, Beykoz, Kadıköy, Bakırköy olarak sıralanıyor.
Konut satışlarında yaşanan düşüş ve kira fiyatlarının yukarı yönlü hareketleri, amortisman sürelerini aşağı çekmeye başladı.
Örneğin İstanbul’da yapılan bir konut yatırımının geri dönüşü, pandemi öncesi 23-25 yıla kadar çıkarken, bugünlerde 19 yıla kadar gerilemiş durumda. Bu tablonun detayına inildiğinde ise; yapılan yatırımın en fazla prim yaptığı ve amortisman süresinin en iyi seviyeye indiği bölgeler Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir ve Gaziosmanpaşa olarak sıralanıyor.
Sektör STK’ları, üniversiteler ve kamu kurumlarının gayrimenkul sektörüne yönelik yaptığı araştırmalarda konut yatırımının en geç geri döndüğü ilçeler ise; Sarıyer, Beşiktaş, Beykoz, Kadıköy, Bakırköy olarak sıralanıyor.