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  4. Konut yatırımında en avantajlı ilçe hangisi? İşte İstanbul’un yatırım haritası

Konut yatırımında en avantajlı ilçe hangisi? İşte İstanbul’un yatırım haritası

Konut yatırımında İstanbul’un amortisman süresi kısalıyor. Metropolde pandemi öncesi 23-25 yıla kadar çıkan yapılan yatırımın geri dönüşü, bugünlerde 19 yıla kadar gerilemiş durumda. Listede, Esenyurt, Beylikdüzü ve Gaziosmanpaşa ilk sıralarda yer aldı. Öte yandan yapılan yatırımın geri dönüş süresinin en uzun olduğu lokasyonlar; Sarıyer, Beşiktaş, Beykoz, Kadıköy, Bakırköy olarak sıralanıyor.

Konut yatırımında en avantajlı ilçe hangisi? İşte İstanbul’un yatırım haritası - Sayfa 1

 Konut satışlarında yaşanan düşüş ve kira fiyatlarının yukarı yönlü hareketleri, amortisman sürelerini aşağı çekmeye başladı.

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Konut yatırımında en avantajlı ilçe hangisi? İşte İstanbul’un yatırım haritası - Sayfa 2

Örneğin İstanbul’da yapılan bir konut yatırımının geri dönüşü, pandemi öncesi 23-25 yıla kadar çıkarken, bugünlerde 19 yıla kadar gerilemiş durumda. Bu tablonun detayına inildiğinde ise; yapılan yatırımın en fazla prim yaptığı ve amortisman süresinin en iyi seviyeye indiği bölgeler Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir ve Gaziosmanpaşa olarak sıralanıyor.

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Konut yatırımında en avantajlı ilçe hangisi? İşte İstanbul’un yatırım haritası - Sayfa 3

Sektör STK’ları, üniversiteler ve kamu kurumlarının gayrimenkul sektörüne yönelik yaptığı araştırmalarda konut yatırımının en geç geri döndüğü ilçeler ise; Sarıyer, Beşiktaş, Beykoz, Kadıköy, Bakırköy olarak sıralanıyor.

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Konut yatırımında en avantajlı ilçe hangisi? İşte İstanbul’un yatırım haritası - Sayfa 4

Yapılan araştırmalarda fiyatların en hızlı arttığı ilçeler ise; Şile ve Çatalca olarak sıralanıyor. Öte yandan Anadolu Yakası’ndaki ilçelerde ortalama kira yükselişleri, Avrupa Yakası’ndan yaklaşık yüzde 30 daha fazla...

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