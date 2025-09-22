Konya 4 şiddetinde sallandı, Prof. Dr. Görür uyardı: Büyük deprem üretme kapasitesi var!
Konya'nın Kulu ilçesinde saat 09.03'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlgili sarsıntı sonrası sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Büyük deprem üretme kapasitesi var" ifadelerini kullandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kulu ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Söz konusu sarsıntı sonrası Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.
