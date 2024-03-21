Korkutan harita: Türkiye beşik gibi sallanacak Deprem bilimcilerin ısrarla gündeme getirdikleri "Türkiye Diri Fay Haritası" güncellenirken, diri fay sayısının 485 olduğu açıklandı. Yenilenen haritada en güvenli şehirlerden bile fay hattı geçerken, uzmanlar ise 'sarsıntılardan' etkilenmeyecek kent olmadığını söyledi. İşte bölge bölge diri fay hatları geçen kentler...

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Türkiye Diri Fay Haritasında güncelleme yaptı. Güncellenen yeni haritada özellikle İç Anadolu Bölgesindeki faylar endişe yaratırken, yeni veriler, MTA'nın sitesi ile Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) platformu üzerinden tüm kurum ve kuruluşların erişimine açıldı. 1 | 10

Haritada, ülke genelindeki toplam diri fay sayısı 485'e olarak kayda geçerken, bu fayların 326'sı tekçe fay zonu veya sistemi olarak, 183'ü ise ana yapılar altında geçen fay segmenti olarak kaydedildi. 2 | 10

Türkiye Diri Fay Haritasından yansıyan riskleri konuştuğumuz deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş ise çalışmalar arttıkça hiç beklenmedik yerlerde diri fay hatlarının ortaya çıkmaya devam edeceğini söyledi. 3 | 10