Köylüler dava açtı, Bitlis ile Muş'un sınırı değişti
Bitlisli köylülerin açtığı mera davasında sınırlar değişti. Dava sonrası Bitlis’in toprak bütünlüğü artarken Muş’unki ise azaldı.
Bitlis’in Ahlat ilçesine bağlı Alakır Köyü sakinleri Muş sınırında uyuşmazlık olduğunu iddia ederek açtıkları davayı kazandı.
Köylülerin açtığı mera davasında sınırları değişen Bitlis’in toprak bütünlüğü arttı.
Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Alakır Köyü sakinleri, Muş’un Bulanık ilçesine bağlı Arı Köyü ile mera alanının sınırlandırılması noktasında yaşadığı sorunları mahkemeye taşıdı.
Alakır Köyü Muhtarlığı tarafından, Ahlat Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davada yerinde keşifler yapılarak tanıklar dinlendi.