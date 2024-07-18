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  4. Köylüler dava açtı, Bitlis ile Muş'un sınırı değişti

Köylüler dava açtı, Bitlis ile Muş'un sınırı değişti

Bitlisli köylülerin açtığı mera davasında sınırlar değişti. Dava sonrası Bitlis’in toprak bütünlüğü artarken Muş’unki ise azaldı.

Köylüler dava açtı, Bitlis ile Muş'un sınırı değişti - Sayfa 1

Bitlis’in Ahlat ilçesine bağlı Alakır Köyü sakinleri Muş sınırında uyuşmazlık olduğunu iddia ederek açtıkları davayı kazandı.

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Köylüler dava açtı, Bitlis ile Muş'un sınırı değişti - Sayfa 2

Köylülerin açtığı mera davasında sınırları değişen Bitlis’in toprak bütünlüğü arttı.

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Köylüler dava açtı, Bitlis ile Muş'un sınırı değişti - Sayfa 3

Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Alakır Köyü sakinleri, Muş’un Bulanık ilçesine bağlı Arı Köyü ile mera alanının sınırlandırılması noktasında yaşadığı sorunları mahkemeye taşıdı.

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Köylüler dava açtı, Bitlis ile Muş'un sınırı değişti - Sayfa 4

Alakır Köyü Muhtarlığı tarafından, Ahlat Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davada yerinde keşifler yapılarak tanıklar dinlendi. 

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