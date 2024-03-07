Kredi kartı ekstrelerinde yeni tehlike: Şikayet edin...
Otomatik ödeme için müşterilerden talep edilen komisyon ücretleri, tüketici ile bankaları karşı karşıya getirmeye başladı. Uzmanlar, otomatik ödemelerden komisyon alınmasının kanuna aykırı olduğunu belirterek, tüketicilerin şikayet hakkını kullanması gerektiğini ifade ediyor...
Bazı özel bankalar, tüketicilerin düzenli ödeme talimatlarını yerine getirirken komisyon/ücret talep etmeye başladı. Tüketiciler, hem "komisyonsuz otomatik ödeme" imkanı, hem de bu teklifle aldıkları kredi kartlarından dolayı sorun yaşıyor.
Bankalar ise komisyonsuz ödeme teklifinin promosyon olarak birkaç aylık olduğunu belirterek, sürenin dolduğu yönünde savunma yapıyor. Uzmanlar, bankaların bu talebi karşısında tüketicilerin neler yapabileceklerini değerlendirdi.
Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, otomatik fatura ödemesi talimatlarında bankaların ücret talebine yönelik şikayetlerin arttığına dikkat çekti. Ağaoğlu, bu şekilde mağduriyet oluşturulan tüketicilerin CİMER üzerinden şikayetlerini ilgili kurumlara iletebileceklerini söyledi.
Ağaoğlu, bankaların sözleşme şartlarında keyfi değişiklik yapamayacağını Tüketici Kanunu ve BDDK mevzuatına dayanarak açıkladı.