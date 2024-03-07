Kredi kartı ekstrelerinde yeni tehlike: Şikayet edin...

Bazı özel bankalar, tüketicilerin düzenli ödeme talimatlarını yerine getirirken komisyon/ücret talep etmeye başladı. Tüketiciler, hem "komisyonsuz otomatik ödeme" imkanı, hem de bu teklifle aldıkları kredi kartlarından dolayı sorun yaşıyor.

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