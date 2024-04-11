Krediyle konut hayal oldu! Dar ve orta gelirli ne yapacak?
Ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele kapsamında parasal sıkılaştırma adımları, konut sektörünü vurdu. Merkez Bankası'nın art arda yaptığı faiz artışları, konut kredilerine de yansıyınca dar ve orta gelirli ev alma hayalinden iyice uzaklaştı.
Maliyet artışlarıyla birlikte son 2 yılda konut sektöründe yaşanan astronomik fiyat artışları, üretim tarafından da ciddi sorunlar yaşanmasına neden oldu. Müteahhitler 'ev yapsak da satılmayacak' tedirginliğiyle dar ve orta gelirli gruba yönelik konut üretimini ötelemeyi tercih ediyor.
Peki bankalar ortalama 2 milyon TL konut kredisine 120 ay vadeye ne kadar aylık taksit alıyor? Toplam geri ödeme 10 yıl sonunda ne kadara çıkıyor?
Türkiye İş Bankası Konut Kredisi
Kredi Tutarı
2.000.000 TL
Aylık Faiz Oranı
% 3,07
Toplam Ödeme
7.589.615 TL
Aylık Taksit Tutarı (120 ay)
63.075 TL
Garanti BBVA Konut Kredisi
Kredi Tutarı
2.000.000 TL
Aylık Faiz Oranı
% 3,63
Toplam Ödeme
8.849.689 TL
Aylık Taksit Tutarı (120 ay)
73.620 TL