Krediyle konut hayal oldu! Dar ve orta gelirli ne yapacak?

Maliyet artışlarıyla birlikte son 2 yılda konut sektöründe yaşanan astronomik fiyat artışları, üretim tarafından da ciddi sorunlar yaşanmasına neden oldu. Müteahhitler 'ev yapsak da satılmayacak' tedirginliğiyle dar ve orta gelirli gruba yönelik konut üretimini ötelemeyi tercih ediyor.