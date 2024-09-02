Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine Mehmet Ozan Dolunay dahil oldu! Mehmet Ozan Dolunay kimdir?
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine Mehmet Ozan Dolunay dahil oldu. Mehmet Ozan Dolunay dizide Ibenli Balian karakterini canlandıracak. Peki, Mehmet Ozan Dolunay kimdir? Mehmet Ozan Dolunay hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Mehmet Ozan Dolunay kimdir?
2 Mayıs 1990 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Mehmet Ozan Dolunay, Türk oyuncudur. Orta öğretimini tamamladıktan sonra Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümüne girmiştir.
Öğrenimi esnasında oyunculuk eğitimi almaya başlayan Dolunay, Killology adlı oyunla ilk defa sahneye adım atmıştır. Afife Jale Ödülleri ve Üstün Akmen Ödülleri için “En iyi genç yetenek” adayı gösterilmiş, bu ödüllerden Üstün Akmen Ödülünü kazanmıştır.
Mehmet Ozan Dolunay hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Televizyon
2015 Tatlı Küçük Yalancılar
2016 Oyunbozan
2016 Yüksek Sosyete
2017 Lise Devriyesi
2018 Darısı Başımıza
2019-2020 Zalim İstanbul
2020 Menajerimi Ara
2020 İyi Günde Kötü Günde
2021 Misafir
2023-2024 Dilek Taşı