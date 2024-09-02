  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine Mehmet Ozan Dolunay dahil oldu! Mehmet Ozan Dolunay kimdir?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine Mehmet Ozan Dolunay dahil oldu! Mehmet Ozan Dolunay kimdir?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine Mehmet Ozan Dolunay dahil oldu. Mehmet Ozan Dolunay dizide Ibenli Balian karakterini canlandıracak. Peki, Mehmet Ozan Dolunay kimdir? Mehmet Ozan Dolunay hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine Mehmet Ozan Dolunay dahil oldu! Mehmet Ozan Dolunay kimdir? - Sayfa 1

Mehmet Ozan Dolunay kimdir?

2 Mayıs 1990 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Mehmet Ozan Dolunay, Türk oyuncudur. Orta öğretimini tamamladıktan sonra Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümüne girmiştir.

1 | 5
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine Mehmet Ozan Dolunay dahil oldu! Mehmet Ozan Dolunay kimdir? - Sayfa 2

Öğrenimi esnasında oyunculuk eğitimi almaya başlayan Dolunay, Killology adlı oyunla ilk defa sahneye adım atmıştır. Afife Jale Ödülleri ve Üstün Akmen Ödülleri için “En iyi genç yetenek” adayı gösterilmiş, bu ödüllerden Üstün Akmen Ödülünü kazanmıştır.

2 | 5
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine Mehmet Ozan Dolunay dahil oldu! Mehmet Ozan Dolunay kimdir? - Sayfa 3

Mehmet Ozan Dolunay hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Televizyon

2015 Tatlı Küçük Yalancılar 

2016 Oyunbozan        

2016 Yüksek Sosyete  

2017 Lise Devriyesi     

2018 Darısı Başımıza

3 | 5
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine Mehmet Ozan Dolunay dahil oldu! Mehmet Ozan Dolunay kimdir? - Sayfa 4

2019-2020 Zalim İstanbul   

2020 Menajerimi Ara 

2020 İyi Günde Kötü Günde

2021 Misafir      

2023-2024 Dilek Taşı

4 | 5