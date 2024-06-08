Kurban Bayramı öncesi otobüs biletleri tükendi, ek seferler konuldu

Geçen Ramazan Bayramı'nda bu kadar yoğunluk yaşanmadığının altını çizen Özcan, şunları kaydetti:

"Bu bayram daha yoğunluk var. Çünkü yaz sezonu ve okullar da tatil oluyor. Bu durum yoğunluğu arttırdı. Kovid öncesi bayramda otogardan 2 bin 400 ile 2 bin 500 otobüs çıkıyordu, şimdi 1700 ile 1800 otobüs çıkış yapıyor. Kurban Bayramı'nda 2000'leri inşallah bulur. Bu sefer sayısını bulduğu zaman otobüs sektörü rahatlamış, sektör para kazanmış olur. Bayramın 9 gün olmasından memnunuz. Bayram için gidenler, dönüş biletlerini de alıyor. Ama yaz sezonunda gittiği yerde kalacaklar dönüş biletini almıyor. 12, 13, 14, 25 Haziran'da yer yok. Bayramda kesinlikle yolcuları İstanbul'da bırakmıyoruz."