Kurban Bayramında marketler açık mı? BİM, A101 ve ŞOK marketlerin çalışma saatleri
Kurban Bayramı bu yıl 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. Bayram tatilinde market zincirleri çalışma saatleri nasıl olacağı merak ediliyor. Peki, Kurban Bayramında marketler açık mı? Bayramda BİM, A101 ve ŞOK marketlerin çalışma saatleri nasıl olacak? İşte detaylar…
Kurban Bayramında marketler açık mı?
2024 Kurban Bayramı 16-17-18-19 Haziran tarihlerine denk geliyor. Bayramda marketlerin çalışma saatleri de araştırılıyor.
Geçtiğimiz yıllar dikkate alındığında zincir marketler Kurban Bayramı'nın 1. ve 2. günü kapalı olurken 3. ve 4. günü çalışmaya devam etmişti. Bu yılki çalışma saatleri için söz konusu marketin müşteri hizmetlerinden net bilgi alınabilir.
BİM kurban bayramında açık olacak mı?
BİM market bayram süresince ilk iki gün kapalı olurken 3 ve 4. bayramda hizmet verecek.
ŞOK kurban bayramında açık olacak mı?
ŞOK market şubelerinin bayramın ilk günü saat 12:00'den sonra hizmet vermeye devam etmesi bekleniyor.
A101 kurban bayramında açık olacak mı?
A101 şubelerinin bayramın ilk günü kapalı olması ve ikinci günden itibaren hizmet vermeye başlaması bekleniyor.