2024 kurbanlık fiyatları açıklandı! İşte İstanbul, Ankara ve pek çok ilde ortalama fiyatlar
Kurban Bayramı yaklaşırken, insanlar 2024 yılı kurbanlık fiyatlarını merak ediyor. Ankara, İstanbul ve pek çok ilde küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatları ortalama olarak belli oldu. Fiyatların geçen yıla göre yüzde 50 civarında arttığı görüldü.
Vekaletle kurban kesim bedeli, yurt içinde 11 bin 750 lira olarak, yurt dışında ise 4 bin 750 lira olarak belirlendi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bu yıl için vekaletle kurban kesim bedeli yurt içinde 11 bin 750 lira, yurt dışında ise 4 bin 750 lira olarak belirlenmiştir" dedi.
2024 yılı kurbanlık fiyatları, hayvanın besili, kilolu, sağlıklı ve ırkının farklı olmasına bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Kurbanlık hayvanların fiyat listesi yavaş yavaş belirmeye başladı.
İstanbul'da kurbanlık fiyatları ortalama ne kadar?
2024 yılında artan et fiyatları nedeniyle kurbanlık fiyatları da geçen yıla göre bir hayli artış gösterdi.