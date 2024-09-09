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  4. Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Feyza Işık dahil oldu! Feyza Işık kimdir?

Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Feyza Işık dahil oldu! Feyza Işık kimdir?

Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Feyza Işık dahil oldu. Feyza Işık dizide Bayhan beyin eşi Saruca’nın annesi Hazal Hatun karakterini canlandıracak. Peki, Feyza Işık kimdir? Feyza Işık hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Feyza Işık dahil oldu! Feyza Işık kimdir? - Sayfa 1

Feyza Işık kimdir?

Feyza Işık, 17 Aralık 1975 tarihinde Almanya'da doğmuştur. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tamamlayan Işık, oyunculuk kariyerine adım atmıştır.

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Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Feyza Işık dahil oldu! Feyza Işık kimdir? - Sayfa 2

İlk dizi deneyimini "Gurbetçiler" dizisiyle yaşamış olan Işık, TRT 1'de yayımlanan "Filinta" dizisinde de rol almıştır. En son olarak TRT 1'de yayımlanan "Gönül Dağı" dizisinde Döndü karakterini canlandırmıştır.

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Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Feyza Işık dahil oldu! Feyza Işık kimdir? - Sayfa 3

Feyza Işık hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Kariyeri boyunca pek çok dizi ve sinema filminde rol alan Feyza Işık'ın yer aldığı projeler şunlardır;

Çoban Yıldızı

Gamsız Hayat

Filinta

Ali Ayşe'yi Seviyor

Sudan Çıkmış Balıklar

Fatmagül'ün Suçu Ne?

Bir Bulut Olsam

Cemile

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Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Feyza Işık dahil oldu! Feyza Işık kimdir? - Sayfa 4

Haziran Gecesi

Melek

Ferhat İle Şirin

Masal Gerçek Çocuk

Tiyatrosu

Babaevi

Ruhsar

Delikanlı

Filler ve Çimen

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