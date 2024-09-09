Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Feyza Işık dahil oldu! Feyza Işık kimdir?
Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Feyza Işık dahil oldu. Feyza Işık dizide Bayhan beyin eşi Saruca’nın annesi Hazal Hatun karakterini canlandıracak. Peki, Feyza Işık kimdir? Feyza Işık hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Feyza Işık kimdir?
Feyza Işık, 17 Aralık 1975 tarihinde Almanya'da doğmuştur. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tamamlayan Işık, oyunculuk kariyerine adım atmıştır.
İlk dizi deneyimini "Gurbetçiler" dizisiyle yaşamış olan Işık, TRT 1'de yayımlanan "Filinta" dizisinde de rol almıştır. En son olarak TRT 1'de yayımlanan "Gönül Dağı" dizisinde Döndü karakterini canlandırmıştır.
Feyza Işık hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Kariyeri boyunca pek çok dizi ve sinema filminde rol alan Feyza Işık'ın yer aldığı projeler şunlardır;
Çoban Yıldızı
Gamsız Hayat
Filinta
Ali Ayşe'yi Seviyor
Sudan Çıkmış Balıklar
Fatmagül'ün Suçu Ne?
Bir Bulut Olsam
Cemile
Haziran Gecesi
Melek
Ferhat İle Şirin
Masal Gerçek Çocuk
Tiyatrosu
Babaevi
Ruhsar
Delikanlı
Filler ve Çimen