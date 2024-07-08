Kuş cennetinde alarm zilleri çalıyor: Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan ve ‘kuş cenneti' olarak bilinen Arin Gölü, düzensiz sulama nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya...
Adilcevaz ilçesinde bulunan ve yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Arin Gölü, kuraklığın yanı sıra düzensiz sulama nedeniyle kurumaya başladı.
1 | 5
Bin 657 hektar alana sahip olan ve deniz seviyesinden bin 650 metre yükseklikte olan Arin Gölü, flamingolar başta olmak üzere birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor.
2 | 5
Mehmet Şakir, felaketi şöyle anlattı:
3 | 5
"Burası kuş cenneti olarak bilinen Arin Gölü. Maalesef gittikçe kuruyor.
4 | 5