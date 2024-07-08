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  4. Kuş cennetinde alarm zilleri çalıyor: Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Kuş cennetinde alarm zilleri çalıyor: Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan ve ‘kuş cenneti' olarak bilinen Arin Gölü, düzensiz sulama nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya...

Kuş cennetinde alarm zilleri çalıyor: Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya - Sayfa 1

Adilcevaz ilçesinde bulunan ve yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Arin Gölü, kuraklığın yanı sıra düzensiz sulama nedeniyle kurumaya başladı.

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Kuş cennetinde alarm zilleri çalıyor: Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya - Sayfa 2

Bin 657 hektar alana sahip olan ve deniz seviyesinden bin 650 metre yükseklikte olan Arin Gölü, flamingolar başta olmak üzere birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

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Kuş cennetinde alarm zilleri çalıyor: Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya - Sayfa 3

Mehmet Şakir, felaketi şöyle anlattı:

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Kuş cennetinde alarm zilleri çalıyor: Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya - Sayfa 4

"Burası kuş cenneti olarak bilinen Arin Gölü. Maalesef gittikçe kuruyor. 

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