Kütahya beşik gibi sallandı! Prof. Dr. Sözbilir değerlendirdi: Depremler neyin habercisi?
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Bu deprem 2011-2012 yıllarında Naşa-Simav civarında 5,7 büyüklüğüne kadar meydana gelen depremler sonrasında, Naşa kuzeyindeki kesimlerde biriken stresin boşalması ile oluşan bir deprem olarak değerlendirilebilir" dedi.
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, merkez üssü Simav ilçesi olan 4,5 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.
Depremin Karakoca ile Madenköy arasında meydana geldiğini belirten Sözbilir, şunları kaydetti:
"AFAD ve uluslararası sismoloji istasyonları tarafından yapılan odak mekanizma çözümlerine göre, depreme neden olan fay baskın eğim atımlı normal fay niteliğindedir.