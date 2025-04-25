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  4. Kütahya beşik gibi sallandı! Prof. Dr. Sözbilir değerlendirdi: Depremler neyin habercisi?

Kütahya beşik gibi sallandı! Prof. Dr. Sözbilir değerlendirdi: Depremler neyin habercisi?

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Bu deprem 2011-2012 yıllarında Naşa-Simav civarında 5,7 büyüklüğüne kadar meydana gelen depremler sonrasında, Naşa kuzeyindeki kesimlerde biriken stresin boşalması ile oluşan bir deprem olarak değerlendirilebilir" dedi.

Kütahya beşik gibi sallandı! Prof. Dr. Sözbilir değerlendirdi: Depremler neyin habercisi? - Sayfa 1

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, merkez üssü Simav ilçesi olan 4,5 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.

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Kütahya beşik gibi sallandı! Prof. Dr. Sözbilir değerlendirdi: Depremler neyin habercisi? - Sayfa 2

Depremin Karakoca ile Madenköy arasında meydana geldiğini belirten Sözbilir, şunları kaydetti:

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Kütahya beşik gibi sallandı! Prof. Dr. Sözbilir değerlendirdi: Depremler neyin habercisi? - Sayfa 3

"AFAD ve uluslararası sismoloji istasyonları tarafından yapılan odak mekanizma çözümlerine göre, depreme neden olan fay baskın eğim atımlı normal fay niteliğindedir.

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Kütahya beşik gibi sallandı! Prof. Dr. Sözbilir değerlendirdi: Depremler neyin habercisi? - Sayfa 4

Bu deprem 2011-2012 yıllarında Naşa-Simav civarında 5,7 büyüklüğüne kadar meydana gelen depremler sonrasında, Naşa kuzeyindeki kesimlerde biriken stresin boşalması ile oluşan bir deprem olarak değerlendirilebilir. 

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