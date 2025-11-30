  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Kütahya depremi sonrası Naci Görür uyardı: Kabuk inceliyor, magma yükseliyor

Kütahya depremi sonrası Naci Görür uyardı: Kabuk inceliyor, magma yükseliyor

AFAD tarafından aktarılan bilgilere göre Kütahya'nın Gediz ilçesi merkezli 4.0 büyüklüğünde deprem emydana geldi. 10.3 km derinlikte meydana gelen deprem saat 11.36 sıralarında gerçekleşti. Deprem sonrası değerlendirme yapan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, gerçekleşen depreme ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.

Kütahya depremi sonrası Naci Görür uyardı: Kabuk inceliyor, magma yükseliyor - Sayfa 1

Kütahya Gediz’de 4.0 Büyüklüğünde Deprem: AFAD, Depremin 10,3 Kilometre Derinlikte Meydana Geldiğini Bildirdi

1 | 5
Kütahya depremi sonrası Naci Görür uyardı: Kabuk inceliyor, magma yükseliyor - Sayfa 2

Korkutan depremin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

2 | 5
Kütahya depremi sonrası Naci Görür uyardı: Kabuk inceliyor, magma yükseliyor - Sayfa 3

Görür, depremin Çukurören Fay Zonu üzerinde gerçekleştiğini belirterek Aydın-Bozdoğan Horst'u üzerindeki levhanın kuzeye doğru kaydığını belirtti.

3 | 5
Kütahya depremi sonrası Naci Görür uyardı: Kabuk inceliyor, magma yükseliyor - Sayfa 4

Naci Görür, "K-G gerilme, graben ve kros-grabenler ve doğrultu atımlı faylar gelişerek kabuk inceliyor, magma tabakası yükseliyor" ifadelerini kullandı.

4 | 5