Kütahya depremi sonrası Naci Görür uyardı: Kabuk inceliyor, magma yükseliyor
AFAD tarafından aktarılan bilgilere göre Kütahya'nın Gediz ilçesi merkezli 4.0 büyüklüğünde deprem emydana geldi. 10.3 km derinlikte meydana gelen deprem saat 11.36 sıralarında gerçekleşti. Deprem sonrası değerlendirme yapan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, gerçekleşen depreme ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.
Korkutan depremin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.
Görür, depremin Çukurören Fay Zonu üzerinde gerçekleştiğini belirterek Aydın-Bozdoğan Horst'u üzerindeki levhanın kuzeye doğru kaydığını belirtti.
