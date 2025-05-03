Kütahya sallanmaya devam ediyor! Prof. Dr. Naci Görür uyardı: Bu bir deprem fırtınasına benzemiyor
Kütahya'da meydana gelen peş peşe depremler paniğe neden oldu. Depremlerle ilgili Prof. Dr. Naci Görür de uyardı. Bölgede depremin sıklaştığına dikkat çeken Görür, "Bu bir deprem fırtınasına benzemiyor" dedi.
İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin artçıları sürerken diğer taraftan da Kütahya'da peş peşe sarsıntılar yaşanıyor.
n son Kütahya'nın Simav ilçesinde 2 Mayıs'ta saat 15.51’de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedilirken vatandaşlar büyük panik yaşadı. Depremlerin ardından uzmanlardan da peş peşe uyarılar geldi.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada depremlerin Naşa Fay Zonu çevresinde yoğunlaştığını belirterek bölgenin sismik gerilim altında olduğuna dikkat çekmişti.