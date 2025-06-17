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  4. Kuzeyde ve doğuda sağanak yağış etkili olacak: Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri...

Kuzeyde ve doğuda sağanak yağış etkili olacak: Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ve Ordu çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. İşte 17 Haziran 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...

Kuzeyde ve doğuda sağanak yağış etkili olacak: Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 1

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeybatısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

1 | 8
Kuzeyde ve doğuda sağanak yağış etkili olacak: Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 2

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

2 | 8
Kuzeyde ve doğuda sağanak yağış etkili olacak: Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

3 | 8
Kuzeyde ve doğuda sağanak yağış etkili olacak: Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, doğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 27°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C
Az bulutlu

KONYA °C, 27°C
Az bulutlu

4 | 8