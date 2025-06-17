Kuzeyde ve doğuda sağanak yağış etkili olacak: Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ve Ordu çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. İşte 17 Haziran 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeybatısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 30°C
Az bulutlu ve açık