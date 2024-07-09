Lejyoner hastalığı nedir? Klima hastalığının semptomları nelerdir? Lejyoner hastalığı nasıl bulaşır?
Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte klima kullanımının artması nedeniyle uzmanlar uyardı. Çocuklarda 'lejyoner hastalığı', halk arasında klima hastalığı olarak bilinen vakalarında artışa neden oldu. Peki, Lejyoner hastalığı nedir? Klima hastalığının semptomları nelerdir? Lejyoner hastalığı nasıl bulaşır? Lejyoner hastalığı nasıl tedavi edilir? İşte detaylar…
Lejyoner hastalığı nedir?
Lejyoner hastalığı (legionellozis) etkeni Legionella cinsi bakteriler olan, %10–15 vaka/ölüm oranına sahip ciddi bir akciğer hastalığıdır. Hastalık önce grip benzeri bir tablo ile başlayarak, devamında kuru öksürük ile zatürreye (pnömoni) ilerler. Eğer tedavi edilmezse, semptomlar hızla kötüleşir ve solunum yetmezliği, şok, çoklu organ yetmezlikleri ve sonunda ölüm ile sonuçlanabilir. Hastalığın sadece grip belirtileri ile seyreden hafif formuna Pontiac ateşi adı verilmektedir.
Halk arasında klima hastalığı olarak bilinen lejyoner hastalığı bir çeşit akciğer enfeksiyonudur. İlk kez 1977 yılında teşhis konulan hastalığa Legionella pneumophila isimli bakteri sebep olur. Hastalık, özellikle su buharının içerisindeki bakterilerin solunmasıyla bulaşır. Kapalı ortak kullanım alanlarında bulunan klimalar aracılığıyla yayılması nedeniyle klima hastalığı olarak bilinir. Bakteriye maruz kalan herkesin hasta olmadığı gibi, insandan insana aktarım da söz konusu değildir. Kişinin sağlık durumu, yaşı ve bağışıklık sistemi gibi etmenlere bağlı olarak semptomların şiddeti değişiklik gösterir. En sık karşılaşılan semptomlar arasında yüksek ateş, nefes darlığı ve şiddetli öksürük bulunmaktadır. Başarılı tedavi yöntemleri bulunan hastalığın erken teşhisi, tedavi süreci için son derece önemlidir.
Klima hastalığının semptomları nelerdir?
Hastalığın semptomları genellikle bakteri insan vücuduna girdikten sonra 2 ile 10 gün arasında ortaya çıkar.
Baş ağrısı,
Titreme,
Halsizlik,
Kas ağrısı,
Yüksek ateş bulunur.
Hastalığın ilerleyen günlerinde karşılaşılan semptomlar ise;
Mukuslu öksürük,
Nefes darlığı,
Göğüs ağrısı,
Kusma,
İshal,
Dikkat eksikliği,
Duygu durum bozukluğu şeklindedir.
Hastalığın teşhisinde geç kalındığı durumlarda ölümle sonuçlanabilen bazı ciddi komplikasyonların oluşma ihtimali de bulunur. Tedavide geç kalındığı durumlarda en sık karşılaşılan komplikasyonlar akciğer yetmezliği, septik şok ve akut böbrek yetmezliğidir.
Lejyoner hastalığı nasıl bulaşır?
Doğada sularda yaşayan bir bakterinin insan akciğerine bulaşarak hastalık oluşturabilmesi için ya bakteri içeren su damlalarının havada aerosol olarak asılı kalması ve bu aerosollerin insanlar tarafından solunması ya da bakteri içeren suların direkt aspire edilmesi gerekmektedir. Bakteri içeren aerosol oluşumuna neden olan, dolayısıyla lejyoner hastalığı için enfeksiyon kaynağı olabilen durumlar, suyun püskürtülerek havaya karıştığı ekipmanlardır; soğutma sistemleri, duş başlıkları, dekoratif veya serinletme amaçlı su fıskiyeleri vb. Legionella havada asılı aerosoller içinde yaklaşık 2 saat süreyle hayatta kalabilmektedir. Burada soğutma sistemi olarak bahsedilen su ve soğutma kulesi içeren, otel, hastane gibi büyük binalarda kullanılan merkezi sistemlerdir. Split klimalar su içermediklerinden bu tanıma girmemektedirler. Hastalık insandan insana bulaş göstermemektedir.