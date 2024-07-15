Liste açıklandı! İşte en kolay Schengen vizesi veren ülkeler!

Türkiye'den Almanya'ya yapılan 253 bin vize başvurusundan yüzde 26,1’ine ret geldi. Yani her 100 kişiden 26’sının vize başvurusu reddedildi. Türkiye vatandaşlarının yüzde 26’sından fazlasının vize başvurusunu reddeden Almanya, ikinci sırada en çok Kosovalıların vizelerine ret verdi. Onlarda vize reddi oranı yüzde 13,3 oldu.