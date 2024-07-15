Liste açıklandı! İşte en kolay Schengen vizesi veren ülkeler!
Son yıllarda Türk vatandaşları Avrupa ülkelerinden Schengen vizesi alma konusunda büyük zorluk yaşasa da yapılan yeni bir araştırma vize almak isteyenler için alternafitleri ortaya koydu. Türk vatandaşlarına en kolay Schengen vizesi veren ülke de belirlendi.
Avrupa ülkeleri, Türk vatandaşlarına Schengen vizesi verme konusunda oldukça titiz davranıyor ve her 100 Türk başvurudan 26'sını reddediyor. Bu durum, vize reddi oranlarında tarihi bir rekorun kırılmasına yol açarken, Türk vatandaşlarına en kolay Schengen vizesi veren ülke de belirlendi.
Almanya, Avrupa’da Türkiye vatandaşlarına en çok vize reddi veren ülke oldu. Bir yandan doktorlar, yetişmiş elemanlar veya uzmanlar "iş vizesi" yoluyla Almanya’ya gitmeye çalışırken, diğer yandan vize duvarları örülüyor.
AB’den ortalama yüzde 16 oranında ret alan Türkiye, sıra Almanya’ya gelince vize reddinde dünya şampiyonluğunu alırken, 1,5 milyarlık Çin’i bile 9’a katladı. Almanya’ya her yıl ortalama 260 bin Türkiye vatandaşı gitmeye çalışıyor ama gidemiyor.
Türkiye'den Almanya'ya yapılan 253 bin vize başvurusundan yüzde 26,1’ine ret geldi. Yani her 100 kişiden 26’sının vize başvurusu reddedildi. Türkiye vatandaşlarının yüzde 26’sından fazlasının vize başvurusunu reddeden Almanya, ikinci sırada en çok Kosovalıların vizelerine ret verdi. Onlarda vize reddi oranı yüzde 13,3 oldu.