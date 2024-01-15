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Lüks yaşamın en ucuz olduğu 25 ülke

Dünya üzerinde geniş evler, kaliteli ve ucuz sağlık hizmeti, birçok ürünün uygun fiyatlara temin edilebildiği ve eşsiz deneyimler sunan pek çok ülke bulunuyor. İşte en uygun fiyatlarla 'lüks'e erişebilen ülkelerden bazıları ve ABD doları üzerinden aylık yaşam maliyetleri...

Lüks yaşamın en ucuz olduğu 25 ülke - Sayfa 1

25 - ÇEK CUMHURİYETİ

Aylık yaşam maliyeti - 1014 dolar

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Lüks yaşamın en ucuz olduğu 25 ülke - Sayfa 2

24 - YUNANİSTAN

Aylık yaşam maliyeti - 1008 dolar

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Lüks yaşamın en ucuz olduğu 25 ülke - Sayfa 3

23 - GÜNEY AFRİKA

Aylık yaşam maliyeti - 937 dolar

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Lüks yaşamın en ucuz olduğu 25 ülke - Sayfa 4

22 - ŞİLİ

Aylık yaşam maliyeti - 905 dolar

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