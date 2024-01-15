Lüks yaşamın en ucuz olduğu 25 ülke
Dünya üzerinde geniş evler, kaliteli ve ucuz sağlık hizmeti, birçok ürünün uygun fiyatlara temin edilebildiği ve eşsiz deneyimler sunan pek çok ülke bulunuyor. İşte en uygun fiyatlarla 'lüks'e erişebilen ülkelerden bazıları ve ABD doları üzerinden aylık yaşam maliyetleri...
25 - ÇEK CUMHURİYETİ
Aylık yaşam maliyeti - 1014 dolar
1 | 25
24 - YUNANİSTAN
Aylık yaşam maliyeti - 1008 dolar
2 | 25
23 - GÜNEY AFRİKA
Aylık yaşam maliyeti - 937 dolar
3 | 25
22 - ŞİLİ
Aylık yaşam maliyeti - 905 dolar
4 | 25