Lvbel C5 neden tutuklandı, gerçek adı nedir, kimdir ve kaç yaşında?
Sosyal medyada söylediği şarkılar ve sözleriyle gündem olan isimlerden Lvbel C5, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak tutuklandı. “Ha ha ha” ve “Hav hav hav” gibi ilginç şarkıları olan genç şarkıcı Lvbel C5 neden tutuklandı. Lvbel C5’in gerçek adı nedir, suçu ne ve kaç yaşında?
Sosyal medyanın çok konuştuğu isimlerden Lvbel C5, çıkardığı şarkılarla YouTube başta olmak üzere dijital içerik platformlarda ilk sıraları alıyor. İlginç şarkı sözleriyle eleştirilen ve bir o kadar da dinlenme alan genç rapçinin, 6 Mayıs 2025 tarihi itibariyle tutuklandığı aktarıldı. Peki Lvbel C5 kimdir, gerçek adı nedir ve neden tutuklandı?
Türkçe rapin öne çıkan isimlerinden Lvbel C5’in, henüz yakın zamanda adı Galatasaray ile anılmıştı. Ünlü rapçi Galatasaray’ın Kemeberburgaz tesislerinden fotoğraf paylaşırken, şampiyon olması durumunda stadyumda sahne alacağı yönünde iddialarla gündeme geldi. Ancak çıkan haberler, Lvbel C5’in direk olarak tutuklandığını ortaya koyuyor. Peki ünlü şarkıcı Lvbcel C5’in gerçek adı nedir, niye tutuklandı, kimdir ve kaç yaşında?
LVBEL C5 GERÇEK ADI NEDİR?
Takma adı Lvbel C5 olan rapçinin gerçek adı Süleyman Burak Bodur’dur.