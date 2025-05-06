Lvbel C5 neden tutuklandı, gerçek adı nedir, kimdir ve kaç yaşında?

Sosyal medyanın çok konuştuğu isimlerden Lvbel C5, çıkardığı şarkılarla YouTube başta olmak üzere dijital içerik platformlarda ilk sıraları alıyor. İlginç şarkı sözleriyle eleştirilen ve bir o kadar da dinlenme alan genç rapçinin, 6 Mayıs 2025 tarihi itibariyle tutuklandığı aktarıldı. Peki Lvbel C5 kimdir, gerçek adı nedir ve neden tutuklandı?