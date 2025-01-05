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Malatya 4 şiddetinde sallandı: Prof. Dr. Ercan uyardı: 'Bu tür depremler 2028 yılına dek sürebilir'

Malatya'nın Darende ilçesinde 4 şiddetinde bir sarsıntı meydana geldi. İlgili deprem sonrası sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Bu tür küçük depremler günden güne seyrekleşerek 2028’e dek sürebilir" ifadelerini kullandı.

Malatya 4 şiddetinde sallandı: Prof. Dr. Ercan uyardı: 'Bu tür depremler 2028 yılına dek sürebilir' - Sayfa 1

 Malatya'nın Darende ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Malatya 4 şiddetinde sallandı: Prof. Dr. Ercan uyardı: 'Bu tür depremler 2028 yılına dek sürebilir' - Sayfa 2

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Darende ilçesinde saat 10.35'te 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,43 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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Malatya 4 şiddetinde sallandı: Prof. Dr. Ercan uyardı: 'Bu tür depremler 2028 yılına dek sürebilir' - Sayfa 3

Söz konusu sarsıntı sonrası Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.

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Malatya 4 şiddetinde sallandı: Prof. Dr. Ercan uyardı: 'Bu tür depremler 2028 yılına dek sürebilir' - Sayfa 4

Prof. Dr. Ercan, "Bu tür küçük depremler günden güne seyrekleşerek 2028’e dek sürebilir" ifadelerini kullandı.

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