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  4. Deprem sonrası Malatya için kritik uyarı: 4 tarafı faylarla çevrili, ciddi tehlike altında

Deprem sonrası Malatya için kritik uyarı: 4 tarafı faylarla çevrili, ciddi tehlike altında

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'da gece saatlerinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem çevre illerden de hissedildi, Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, fay hatlarına dikkat çekti, "Malatya ciddi deprem tehlikesi altında" uyarısında bulundu.

Deprem sonrası Malatya için kritik uyarı: 4 tarafı faylarla çevrili, ciddi tehlike altında - Sayfa 1

AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 00.41'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Deprem sonrası Malatya için kritik uyarı: 4 tarafı faylarla çevrili, ciddi tehlike altında - Sayfa 2

Depremin derinliği 7,69 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4,2 olarak açıkladı.

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Deprem sonrası Malatya için kritik uyarı: 4 tarafı faylarla çevrili, ciddi tehlike altında - Sayfa 3

Çevre illerden de hissedilen depremin ardından Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu.

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Deprem sonrası Malatya için kritik uyarı: 4 tarafı faylarla çevrili, ciddi tehlike altında - Sayfa 4

"MALATYA CİDDİ DEPREM TEHLİKESİ ALTINDA"

Malatya'nın 4 tarafının Doğu Anadolu Fay sistemine ait faylarla çevrili olduğuna dikkat çeken Bektaş, söz konusu fayların 6 Şubat depremleriyle stres yüklendiğini belirtti.

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