Deprem sonrası Malatya için kritik uyarı: 4 tarafı faylarla çevrili, ciddi tehlike altında
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'da gece saatlerinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem çevre illerden de hissedildi, Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, fay hatlarına dikkat çekti, "Malatya ciddi deprem tehlikesi altında" uyarısında bulundu.
AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 00.41'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 7,69 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4,2 olarak açıkladı.
Çevre illerden de hissedilen depremin ardından Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu.
"MALATYA CİDDİ DEPREM TEHLİKESİ ALTINDA"
Malatya'nın 4 tarafının Doğu Anadolu Fay sistemine ait faylarla çevrili olduğuna dikkat çeken Bektaş, söz konusu fayların 6 Şubat depremleriyle stres yüklendiğini belirtti.