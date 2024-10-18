Malatya'daki 5.9'luk deprem: 'Doğu Anadolu Fay Zonu döngüsünü tamamladı'

"15 Ekim 2024'de 5,9'luk bu ana şoktan yaklaşık 30 saat önce Doğanyol'un yaklaşık 5 kilometre kuzeydoğusunda aynı mekanizmaya sahip 4,4'lük bir öncü deprem gerçekleşti. Bu bilimsel veriler çok önemli, çünkü biz Doğu Anadolu Fay Sisteminin davranışını bu verilerle çok daha iyi anlayabiliyoruz.