Malatya'daki 5.9'luk deprem: 'Doğu Anadolu Fay Zonu döngüsünü tamamladı'
Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ökmen Sümer, önceki gün Malatya'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Doğu Anadolu Fay Zonu'nun yaklaşık 380 kilometrelik bölümündeki segmentleri 2020-2024 arasında kırılarak en azından döngüsünü tamamlamış oldu diyebiliriz" dedi.
Sümer, yaptığı yazılı açıklamada Malatya'nın Kale ilçesi merkezli depremin yanal atımlı bir düzlem üzerinde gerçekleştiğini belirtti.
Yaklaşık 30 kilometrelik fayın kırıldığını kaydeden Sümer, "Böylelikle Doğu Anadolu Fay Zonu'nun 24 Ocak 2020 Elazığ Sivrice depreminde kırılan parçası ile 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde kırılan parçası arasında kalan, kırılmasını beklediğimiz ve kırılmayan parçası da kırılmış oldu. Yani Doğu Anadolu Fay Zonu'nun yaklaşık 380 kilometrelik bölümündeki segmentleri 2020-2024 arasında kırılarak en azından döngüsünü tamamlamış oldu diyebiliriz" ifadelerini kullandı.
"Aynı segmentlerde tekrar deprem olması için daha 400-500 seneye ihtiyaç var"
Doç. Dr. Ökmen Sümer, depremin 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta olan ilk depreme benzer şekilde öncü depremle geldiğini anlatarak, şunları kaydetti: