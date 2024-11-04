Maliye Bakanlığı düğmeye bastı: Site aidatları ve kiralık araçlara sıkı denetim
Sitelerin hesapları incelenecek, aidat miktarları ve bunların nereye harcandığına bakılacak, şikâyetler değerlendirmeye alınacak... İlk denetimlerde lüks araç kiralayan 5 bin 600 firmada 1,7 milyar liralık kayıt dışı bulundu. Maliye bu sektörde incelemeyi genişletti...
Son yıllarda özellikle büyük kentlerde binlerce konutun yer aldığı dev sitelerde vatandaşlar kira öder gibi aidat ödemeye başladı. Öte yandan mafyavari yöntemlerle site yöneten, bazı keyfî uygulamalarla site sakinlerini canından bezdirenlere sıkı denetim başlatıldı. Alınan aidatlar ve verilen hizmetin birbiriyle örtüşmemesine dair şikâyetler arttı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 23 Ekim 2024’te Ankara’da düzenlenen, kamu kurum ve kuruluşları, akademisyenler ile sektör temsilcisi sivil toplum kuruluşlarının katıldığı çalıştayda bu sorunları masaya yatırdı. Çalıştayda kat malikleri ile hizmet sunucu şirketlerin şikâyetleriyle çözüm önerileri değerlendirildi.
Vatandaştan gelen şikâyetler doğrultusunda 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yer alan ilgili mevzuatta güncelleme amacıyla hazırlık başlatıldı. Taslak son halini aldıktan sonra görüşe açılacak, gelen değerlendirmelerin ardından son şeklini alacak.
YETKİ BELGESİ ŞART
Mevzuat taslağına göre, yapıların yönetimini üstlenecek firmalar, kayıt altına alınacak, yetki belgesi şart olacak. Tesisler büyüklük ve hizmet alanına göre sınıflandırılacak. Tesis yönetim şirketlerince, sunulan hizmetlerin niteliği belirlenecek, bu şirketler sınıflandırılıp yetkilendirilecek, kayıtlarının tutulması için usul ve esaslar belirlenecek. Aynı zamanda bu şirkette çalışanların nitelikleri, eğitim faaliyetleri incelenecek.