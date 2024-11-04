Maliye Bakanlığı düğmeye bastı: Site aidatları ve kiralık araçlara sıkı denetim

YETKİ BELGESİ ŞART

Mevzuat taslağına göre, yapıların yönetimini üstlenecek firmalar, kayıt altına alınacak, yetki belgesi şart olacak. Tesisler büyüklük ve hizmet alanına göre sınıflandırılacak. Tesis yönetim şirketlerince, sunulan hizmetlerin niteliği belirlenecek, bu şirketler sınıflandırılıp yetkilendirilecek, kayıtlarının tutulması için usul ve esaslar belirlenecek. Aynı zamanda bu şirkette çalışanların nitelikleri, eğitim faaliyetleri incelenecek.