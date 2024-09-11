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  4. Manisa’da deprem oldu, uzman isimden uyarı geldi: Tehlikeli bir bölge

Manisa’da deprem oldu, uzman isimden uyarı geldi: Tehlikeli bir bölge

Kahramanmaraş depremlerine ilişkin önemli tahminleriyle bilinen Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli Manisa için uyardı.

Manisa’da deprem oldu, uzman isimden uyarı geldi: Tehlikeli bir bölge - Sayfa 1

AFAD günün erken saatlerinde Manisa’nın Akhisar ilçesi merkezli 3,9 büyüklüğünde deprem ölçüldüğünü açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise deprem büyüklüğünü 4,2 olarak duyurdu.

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Manisa’da deprem oldu, uzman isimden uyarı geldi: Tehlikeli bir bölge - Sayfa 2

Kayıtlara geçen depremin ardından gözler uzman isimlerin uyarılarına çevrildi. Kahramanmaraş depremlerini önceden tahmin eden ve büyüklüğünü ise 6 olarak beklediğini belirten Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.

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Manisa’da deprem oldu, uzman isimden uyarı geldi: Tehlikeli bir bölge - Sayfa 3

Manisa’da yaşanan depremleri anımsatan İçelli, Gelenbe fay zonunun 8 kilometrekarelik parçası üzerinde depremin meydana geldiğini belirtti.

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Manisa’da deprem oldu, uzman isimden uyarı geldi: Tehlikeli bir bölge - Sayfa 4

Depremin şiddetinin ise 5,5 olduğunu vurgulayan İçelli, “7 km derinlikte ve ivmesi düşük sayılabilecek bir atımdır.” dedi.

İçelli Manisalılar’ı uyararak şu ifadeleri kullandı:

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