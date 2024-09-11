Manisa’da deprem oldu, uzman isimden uyarı geldi: Tehlikeli bir bölge

Kayıtlara geçen depremin ardından gözler uzman isimlerin uyarılarına çevrildi. Kahramanmaraş depremlerini önceden tahmin eden ve büyüklüğünü ise 6 olarak beklediğini belirten Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.