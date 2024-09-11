Manisa’da deprem oldu, uzman isimden uyarı geldi: Tehlikeli bir bölge
Kahramanmaraş depremlerine ilişkin önemli tahminleriyle bilinen Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli Manisa için uyardı.
AFAD günün erken saatlerinde Manisa’nın Akhisar ilçesi merkezli 3,9 büyüklüğünde deprem ölçüldüğünü açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise deprem büyüklüğünü 4,2 olarak duyurdu.
Kayıtlara geçen depremin ardından gözler uzman isimlerin uyarılarına çevrildi. Kahramanmaraş depremlerini önceden tahmin eden ve büyüklüğünü ise 6 olarak beklediğini belirten Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.
Manisa’da yaşanan depremleri anımsatan İçelli, Gelenbe fay zonunun 8 kilometrekarelik parçası üzerinde depremin meydana geldiğini belirtti.
Depremin şiddetinin ise 5,5 olduğunu vurgulayan İçelli, “7 km derinlikte ve ivmesi düşük sayılabilecek bir atımdır.” dedi.
İçelli Manisalılar’ı uyararak şu ifadeleri kullandı: